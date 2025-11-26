巨人・田中将大投手（３７）が２５日、東京都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、６０００万減の１億円でサインした。来季に向け、リーグ制覇と日本一に貢献する決意を表明した。（金額は推定）

グレーのスーツに身を包み、ジャイアンツカラーのオレンジのネクタイを着用して会見場に登場した。「当然減俸です」と淡々と語った。大幅減俸にはなったが、球団からは夏以降に投球の内容が良くなったことや後輩に経験を伝えたことも評価された。「本当にありがたい言葉をたくさんかけていただきました。自分としては、うれしかったです」と感謝した。

楽天から巨人に新加入。９月３０日・中日戦（東京ド）で日米通算２００勝を達成した。ただシーズントータルでは１０試合に登板し３勝４敗、防御率５・００で、長い２軍暮らしも経験した。不本意だったからこそ２６年シーズンに視線を向ける。

「とにかく一番やりたいことは、リーグ優勝して日本一になりたい。自分の個人の記録より、ずっとそこは一番の目標なので。そこにどれだけ貢献できるか、を常にベストを尽くしながら、やれたらなと思っています」と強い覚悟を込めた。

節目のプロ２０年目の来季は、同学年の坂本とともにチーム最年長で迎える。「常にチームのために、というところは変わらないです」。不退転の決意で移籍２年目のシーズンに挑む。