フジテレビは26日、12月4日放送の「プロ野球珍プレー好プレー大賞2025」（後7・00〜）に松井秀喜氏（51＝ヤンキースGM特別アドバイザー）が“緊急参戦”すると発表した。

今年は「ゴジラ松井緊急参戦！ありがとう長嶋茂雄さん＆【祝】ドジャース連覇【珍】で笑わないという選択肢はない！SP」。VTR出演する松井氏が6月3日に亡くなったミスタープロ野球・長嶋さんへの思いを語る。

33年前、当時巨人軍の監督だった長嶋さんがドラフト会議で4球団競合の末に松井氏を引き当てた11月21日、師弟関係がスタートした“記念の日”に収録が実現。ドラフト指名を受けた後の初めての会話、苦しんだヤンキースへの移籍1年目、ニューヨークでも行われた2人きりの素振り、東京五輪聖火ランナー秘話など、恩師との33年分のエピソードを振り返る。

さらに、2年前に石川の実家で父・昌雄氏と2人きりで語っていた長嶋さんへの思いも初公開される。

スタジオゲストには今年引退した中田翔氏、美馬学氏に加え、ドラ1ルーキーの楽天・宗山塁も出演。今年の“珍プレー好プレー”を振り返るのはもちろん、貴重映像と共に豪華企画を展開する。