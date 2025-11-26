ºå¿À¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡¡¿·²ÃÆþ¤ÎÉú¸«ÆÒ°Ò¤ËÂÐ¹³¿´¥á¥é¥á¥é¤â¡Ö³Ø¤ÖÉôÊ¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡×Â¼¾åðó¼ù¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾Þ½é¼õ¾Þ
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¤¬À©Äê¤¹¤ë¡Ö2025Ç¯ÅÙ¡¡¥×¥íÌîµåºÇÍ¥½¨¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾Þ¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤¬25Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ïºå¿À¤ÎÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê27¡Ë¡½ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê32¡Ë¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê28¡Ë¡½Éú¸«ÆÒ°ÒÊá¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¤¤¤º¤ì¤â½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡À²¤ì¤ÎÉñÂæ¤Ç¿·²ÃÆþ¤ÎÉú¸«¤ÈÆ±ÀÊ¡£ºäËÜ¤ÏÂÐ¹³¿´¤ò¥á¥é¥á¥é¤ÈÇ³¤ä¤·¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£»É·ã¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï°ì½ï¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¤É¤ì¤À¤±ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êá¼ê¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¹¤°¤µ¤ÞÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¡Ö¶¥Áè¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¥Á¡¼¥àÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸þ¾å¿´¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¡¡10Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿117»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀµÊá¼ê¤ÎºÂ¤ò³ÎÎ©¡£ÆÈÁö¤Ç¤Î2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¸òÎ®Àï¤Ç¤Ï7Ï¢ÇÔ¡£¡Ö²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë1¾¡4ÇÔ¤Î´°ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ë¤Ê¤É¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤Ë¤Ï¶ìÀï¤·¤¿¡£¥Ñ¤ÎÂÇ¼Ô¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ëÀèÇÚÊá¼ê¤Î²ÃÆþ¤ò¡Ö·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢³Ø¤ÖÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¼«¤é¤ÎÃÎ¸«¤ò¹¤²¤ë¹¥µ¡¤È¤âÂª¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾Þ¤Ï½é¼õ¾Þ¡£¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï98µå¤Î¡Ö¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç2»î¹çÏ¢Â³´°Éõ¤òÃ£À®¤·¤¿5·î10Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤Ï¥²¥Ã¥Ä¡¼¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Èà¡ÊÂ¼¾å¡Ë¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤òÀ¸¤ó¤À¡£Êá¼ê¤Î»Å»ö¤Ï¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÅê¼ê¤¬¤¤¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£Èà¡ÊÂ¼¾å¡Ë¤Ï¤½¤³¤ËÅê¤²¤ëÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÅê¼ê¤ò¾Î¤¨¤ë½÷Ë¼Ìò¡£¸×¤ÎÀµºÊ¤ÎºÂ¤ò´ÊÃ±¤Ë¾ù¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡¡¡Ê»³¼ê¡¡¤¢¤«¤ê¡Ë