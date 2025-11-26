夫の定年退職を機に、長年連れ添った夫婦の関係がギクシャクしてしまうことは珍しくありません。現役時代の感覚が抜けない夫と、自分の生活リズムがある妻。両者の溝はなぜ深まるのでしょうか。ある夫婦の衝突事例をみていきます。

「なぜ当たり前のようにご飯が出てくると思ってるの？」妻の爆発

都内の私鉄沿線にある一軒家で暮らす田中昌子さん（58歳・仮名）。50歳を過ぎてからは、子育てもひと段落したので、近所のスーパーで早朝パートを始めました。結婚33年目を迎え、最近の悩みといえば、定年退職を迎えた夫、健一さん（60歳・仮名）の存在だといいます。

健一さんは典型的な昭和生まれの男性。仕事優先で、家事や育児は昌子さんに任せきり。平日は深夜帰宅、休日は接待ゴルフか家で寝ているだけ。それでも昌子さんは「夫は家族のために戦っている」と自分を納得させ、3人の子どもを育て上げました。

そして60歳で定年を迎えた健一さんは再雇用を選ばず、退職金2,800万円を手に完全引退することに。住宅ローンは完済し、老後資金に不安もありませんでした。

問題は、健一さんが退職後に「理想の夫婦像」を昌子さんに押し付け始めたこと。健一さんは退職当日、「これからは今までできなかった分、お前との時間を大切にするよ」と笑顔で宣言したのです。

その言葉通り、健一さんはどこへ行くにも昌子さんについて回るようになりました。買い物、散歩、果ては昌子さんが友人とランチに行く際にも「俺も行っていいか？」と（冗談っぽく）言う始末。

さらにパートから帰宅した昌子さんを待ち受けているのは、リビングのソファに座ったままの健一さんの「昼飯、まだ？」という言葉でした。

「私がパートで疲れて帰ってきても、夫はテレビを見ているだけ。掃除も洗濯も一切しません。『暇なら自分のご飯くらい作って』と言っても、『料理は女の仕事だろう』の一点張り。ため息しかでません」

ある日、積もり積もった不満が爆発します。昼食にチャーハンを出した際、健一さんが「スープがほしいなぁ」と呟いた瞬間でした。

「『なぜ当たり前のようにご飯が出てくると思ってるの？』と、声を荒げてしまいました。私も働いていますし、夫は一日中家にいるのだから、自分のことくらい自分でやってほしいと言ったんです」

しかし、健一さんの反論は、昌子さんの想像を超えるものでした。

「夫は顔を真っ赤にして、『誰のおかげで今の生活があると思ってるんだ！』『俺は40年間、家族のために身を粉にして働いてきたんだぞ。飯を作るくらいでガタガタ言うな！』と、テーブルを叩きながらひどく怒りました。もう反論する気力すら失いました。この人には何を言っても無駄だと……」

夫婦円満の秘訣は「会話量」だけではない？ データで見る定年後の現実

明治安田生命保険相互会社が公表した「いい夫婦の日」に関するアンケート調査によると、夫婦円満の秘訣として最も多かったのが「よく会話をする」（49.3%）。「夫婦仲が円満」と「夫婦仲が円満でない」の夫婦の会話時間には、平日で115分、休日で216分の差がありました。

▼平日の夫婦会話

・円満である…平均141分

・円満でない…平均26分

▼休日の夫婦の会話

・円満である…平均266分

・円満でない…平均50分

しかし、数字だけを見て安心するのは早計かもしれません。 ただ注意が必要なのは、会話の「質」と「距離感」です。定年を迎えた夫の多くは、現役時代の「仕事中心」の生活から「家庭中心」へと急激にシフトチェンジしようとします。田中さんの夫のように「妻との時間を楽しむこと」が善であると信じ込み、妻の都合を顧みずに距離を詰めようとするケースが後を絶ちません。

一方で、妻側は夫が不在の間に築き上げた独自のコミュニティや生活リズムを持っています。そこに夫が土足で踏み込み、さらに「家事は妻の役割」という古い価値観を維持したまま依存してくれば、妻にとって夫は「巨大なストレス源」でしかありません。

同調査で夫婦円満の秘訣として「よく会話をする」に続いたのが、「感謝の気持ちを伝える」（37.5%）、「干渉しすぎない」（29.6%）。60代夫婦に限ると、「よく会話をする」（44.1%）と「干渉しすぎない」（42.6%）と拮抗し、70代夫婦になると、その割合は逆転します。

定年後、共有する時間が増える夫婦にとって、「お互いが自立すること」が、どうやら夫婦円満の秘訣といえそうです。

「あのあと冷戦状態にありました。ほとんど話をしていません。ただ、そんな雰囲気に耐えきれなかったのか、はたまた心を入れ替えたのか、私がいないときや遅くなるときは、お昼は自分で用意するようになりました」

