¡¡À¾Éð¤Ï£²£µÆü¡¢£Ä£å£Î£Á¤«¤é³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¡Ê£µ£²¡Ë¤¬ÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡·¬¸¶¤ÏÊ¡ÃÎ»³À®Èþ¹â¤«¤é¡¢£²£°£±£±Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤Ç£Ä£å£Î£Á¤ËÆþÃÄ¡£½ÓÂ¹ªÂÇ¤Î³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ£²ÅÙ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï£Í£Ö£Ð¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£Æ®»Ö¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¡¢£´Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤ò·Þ¤¨¡Ö°ìÅÙ¤¤ê¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸¢Íø¤ò¹Ô»È¡£Àë¸À»ÄÎ±¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÄ©Àï¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡À¾Éð¤Ï³°Ìî¼ê¤¬Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢Äê°ÌÃÖ¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤¿À¾Àî°Ê³°¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬Î®Æ°Åª¤À¡£Ä¹Ã«Àî¡¢ÆâÌî¤Ë¤âÄ©ÀïÃæ¤ÎÅÏÉô¡¢¿·³°¹ñ¿Í¡¦ÎÓ°Â²Ä¤é¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¤¬¡¢¹¶¼é¤Ç·Ð¸³ËÉÙ¤Ê·¬¸¶¤Î¿·²ÃÆþ¤Ï¡¢¾å°Ì¿Ê½Ð¤Ø¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢£Ä£å£Î£Á¤Ï³ÚÅ·¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿°ËÆ£¸÷Êá¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤ËÂ³¤¡¢£²¿ÍÌÜ¤Î£Æ£ÁÎ®½Ð¤È¤Ê¤ë¡£·¬¸¶¤Ïº£µ¨Ç¯Êð¤¬£±²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¤Ç¡¢¶âÁ¬¤¢¤ë¤¤¤Ï¿ÍÅªÊä½þ¤¬É¬Í×¤Ê£Â¥é¥ó¥¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥Ù¥¤¤Ò¤È¶Ú¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Þ¥ó¤ÎÂàÃÄ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤âºÆ¹Í¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£