日経平均、33.64円高の「48,659.52円」で取引終了…値上がり幅は一時「500円超」も勢いが失速した理由【11月25日の国内株式市場概況】

2025年11月25日（火）の日経平均株価をはじめ、日経平均寄与度の上位と下位銘柄、業種別騰落ランキング、東証プライム市場に上場している個別株式の騰落率ランキングなどをお伝えします。

11月25日の日経平均株価は、前日の米ハイテク株高の流れを引き継ぎ上昇して寄りつくと、上昇幅は一時500円を超えるなど、半導体関連銘柄を中心にリスク選好地合いの様相をみせました。しかし、値がさ株のソフトバンクグループ〈9984〉の株価が急落し、1銘柄で指数を390.94円押し下げたことにより指数は失速、前日比33.64円高の48,659.52円で取引を終えています。SBG株急落の背景には、グーグルが発表した最新AI「Gemini（ジェミニ）3」が高い評価を受けたことで、米オープンAIとの競争激化警戒があった模様です。同社が出資する日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がりが122銘柄、値下がりが99銘柄、変わらずが4銘柄。

日経平均株価の寄与度上位は、アドバンテスト〈6857〉、ファーストリテイリング〈9983〉、東京エレクトロン〈8035〉、TDK〈6762〉、第一三共〈4568〉となり日経平均を押し上げた一方、寄与度下位は、ソフトバンクグループ〈9984〉、KDDI〈9433〉、ソニー〈6758〉、コナミ〈9766〉、ディスコ〈6146〉となりました。

また、東証プライム市場の売買高は24億5,800万株、売買代金は6兆1,958.32億円となり、前日と比べて減少。

業種別では、非鉄金属、鉱業、医薬品、パルプ・紙、電気・ガス業などが上昇した一方、情報・通信、保険業、空運業、その他製品、繊維製品などが下落しました。

東証プライム市場の個別銘柄の上昇率は、1位がラックランド〈9612〉で+174円（+10.26%）の1,870円、2位が日本板硝子〈5202〉で+45円（+9.85%）の502円、3位がOrchestra Holdings〈6533〉で+102円（+8.37%）の1,320円となりました。

一方下落率は、1位がソフトバンクグループ〈9984〉で−1,700円（−9.95%）の15,390円、2位がブイキューブ〈3681〉で−9円（−6.62%）の127円、3位が東京電力ホールディングス〈9501〉で−52.4円（−6.41%）の765.5円で取引を終えました。

なお、年初来高値を更新したのは162銘柄、年初来安値を更新したのは5銘柄でした。