レッドソックスがカージナルスのベテラン先発投手ソニー・グレイ（36）をトレードで獲得した。「ベースボールアメリカ誌」が報じた。

交換相手は右腕リチャード・フィッツ（25）と、左腕の有望株ブランダン・クラーク（22）。オフの投手市場が活性化する中、レッドソックスが迅速に動いた形となった。

グレイは3度のオールスターに選出され、過去10年間で最も安定した先発右腕投手の一人として知られる。直近2年間はカージナルスでプレー。タフネスさには定評があり、この3年間は毎年165回以上を投げ、180回超も2度記録している。

来季のレッドソックスでは、エースのギャレット・クロシェットに次ぐローテーション2番手としての活躍が期待される。今回のトレードは、噂されていたパドレスのディラン・シース争奪戦からの撤退を意味する。

一方のカージナルスが獲得したフィッツとクラークはいずれも過去2シーズンの間、レッドソックスのトップ10プロスペクトに入った投手。再建中のファームに厚みを加える補強となった。

フィッツは過去2年の一部をメジャーで過ごし、計15試合に登板（14先発）、2勝5敗、防御率3.97。将来的にはブルペン転向で球質がさらに生きる可能性がある。2025年には新たにシンカーを導入し、ゴロ打球を過去最高の割合で引き出した。

クラークはツーシームで96〜98マイル（約154〜158キロ）を計測し、最速100マイル（約161キロ）に達するパワーアーム。最大の武器は80マイル後半のスイーパーで、スカウトから高く評価されている。