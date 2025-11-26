『珍プレー好プレー大賞』松井秀喜の緊急参戦が決定 ミスタープロ野球、長嶋茂雄さんへの思い語る
フジテレビで12月4日に放送される年末恒例『プロ野球珍プレー好プレー大賞』（後7：00）に松井秀喜のVTR出演が決定した。
【写真】「ナイスガイ」「大好きなお二人」クリスマスツリー前で2ショット披露の元木大介＆高橋由伸氏
収録が行われたのは、くしくも33年前、当時巨人軍の監督だった長嶋茂雄さんが、プロ野球ドラフト会議で４球団競合の末に松井秀喜を引き当てた11月21日。師弟関係がスタートしたその日に、師と仰ぐ長嶋さんへの思いを松井が語った。
ドラフト会議で指名を受けた後、長嶋さんとの初めての会話。苦しんだヤンキースへの移籍１年目、ニューヨークでも行われた２人きりの素振り。東京五輪聖火ランナー秘話。出会いから33年、ミスタープロ野球・長嶋さんへの感謝の言葉。
さらに本邦初公開。2年前、石川の実家で父・昌雄氏と２人きりで語っていた、恩師・長嶋さんへの思いも明かす。
