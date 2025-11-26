ボクシング大橋ジムの大橋秀行会長が２５日、那須川天心（２７＝帝拳）との王座決定戦を制してＷＢＣ世界バンタム級王座を獲得した井上拓真（２９＝大橋）の今後について言及した。

この日は横浜市内で拓真の一夜明け会見が開かれ、今後について大橋会長は「未定」と話した。バンタム級は有力選手がひしめいており、ＷＢＣ同級３位フアン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）との指名試合となれば「しょうがない」としつつ、２０２４年１０月に拓真からＷＢＡ王座を奪取した堤聖也（角海老宝石）との雪辱戦や、５階級制覇を目指して転級を表明した井岡一翔（志成）戦などを挙げて「面白い試合はたくさんある」と強調した。

大橋会長は井岡といくつかの因縁がある。現役時代には井岡の叔父・弘樹氏と同階級の世界王者でライバルの関係。１２年６月には、教え子で当時のＷＢＡ世界ミニマム級王者・八重樫東氏（現大橋ジムトレーナー）がＷＢＣ同級王者の井岡に王座統一戦で敗れた。大橋会長は「何年前だろうね。すごいね」と感慨深げ。拓真の兄で世界スーパーバンタム級４団体統一王者・尚弥（大橋）も４階級制覇で井岡と並んでいることもあり「リベンジだし、５階級制覇を先にやられるのを阻止する」とテーマを掲げた。

また、拓真にプロ初黒星を付けられた那須川にも言及。同じキックボクシング出身で那須川との対戦を誓い合いながら、９月に世界王座を失った所属選手の前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹との対戦も「面白い。敗者復活戦みたいで」と興味を示した。ファンが望むカードを実現させてきた大橋会長の手腕に注目だ。