ÅÏî´¥»¥ó¥¹¤¬¾¾ËÜ¿Í»Ö´ØÏ¢ÊóÆ»¤Ç°ì¿³¾¡ÁÊ¡¡¹µÁÊ¤Ê¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡©Ë¡Áâ´Ø·¸¼Ô¤¬²òÀâ
¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê£¶£²¡Ë¤Ë½÷À¤òàÀ¾åÇ¼á¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ»ö¤Ç¡¢ÌäÂê¤Î¾¾ËÜ°û¤ß²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¸åÇÚ·Ý¿Í¤Î¤Ò¤È¤ê¡Ö¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼Ä¾·â¡×ÅÏî´¥»¥ó¥¹¡Ê£´£±¡Ë¤¬¡¢¼Ì¿¿»ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤ÎÊóÆ»¤ÇÌ¾ÍÀ¤ò½ýÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æµ¯¤³¤·¤¿Ì±»öÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤¬£²£µÆü¤¢¤Ã¤¿¡£ÅìµþÃÏºÛ¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼Â¦¤Ë£²£²£°Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤¿¡£
¡¡ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼µ»öÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢»²²Ã½÷À¤¿¤Á¤ÎÀ¾åÇ¼¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ëÅÏî´¤Î¸ÀÆ°£³ÅÀ¡£ÅÏî´¤ÏºÛÈ½¤Ç¡ÖÁ´¤Æ¥Ç¥¿¥é¥á¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î£³ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È½·è¤Ç¤Ï¿¿¼ÂÀ¤Ê¤¤¤·¿¿¼ÂÁêÅöÀ¤¬ÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤¬£Ì£É£Î£Å¤ä¤ê¼è¤ê¤Ê¤ÉµÒ´ÑÅª¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þµ»ö²½¤·¡¢ÅÏî´¤ÎÈ¿ÏÀÆ°²è¸ø³«¸å¤âÅÏî´ËÜ¿Í¤Ë¼èºà¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÃÏºÛ¤ÏÇ§¤á¤¿¡£
¡¡Âçºå¤Ç£·Ç¯Á°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¤ÎÀ²Ã³²µ¿ÏÇ¤ËÂÐ¤·¡¢Åö¤Î¾¾ËÜ¤ÏÊó¤¸¤¿½µ´©Ê¸½Õ¤òÌ¾ÍÀ´þÂ»¤ÇÁÊ¤¨¤ë¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÁÊ¤¨¤ò¼è¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾¾ËÜ¤â¤³¤ÎÆü£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢ÅÏî´¤Î¡Ö´°¤Ã¤ÃÁ´¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·È¿±þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬Î©¾Ú¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À¤ÈÆ±°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡£ÂÐ¤·¤ÆÅÏî´¤µ¤ó¤¬Î©¾Ú¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢µ»ö¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¡×
¡¡£²¿Í¤Îà°ã¤¤á¤ò¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·ÝÇ½°Æ·ï¤òÂ¿¿ô°·¤¦Ë¡Áâ´Ø·¸¼Ô¤À¡£º£²ó¤ÎÈ½·è¤ò¸«¤Æ¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤¬µ»ö·ÇºÜ¤·¤¿ÆâÍÆ¤ÇÅÏî´¤µ¤ó¤¬Èï¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤ËÈæ¤Ù¡¢¼èºà²áÄø¤¬¤º¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤ÊºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤é¤¦¤È¡¢¡Ö¡¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼·ÇºÜ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÈ¯¸ÀÆâÍÆ¤¬¿¿¼Â¤ÈÎ©¾Ú¤Ç¤¤ë¤«¡¢¢Î©¾Ú¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¿¿¼Â¤È¿®¤¸¤ë¤ËÂ¤ê¤ë»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡¢¤Ä¤Þ¤ê½½Ê¬¤Ê¼èºà¤ò¤·¤¿¤«¡×¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Öº£²ó¤Ï¡¢¡¾Ú¸À¼Ô¤Î¿®ÍÑÀ¤Ë¤âµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â½½Ê¬¤Ê¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¢¤ÎÅÀ¤ÇÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ë¤è¤ëÇå½þÀÕÇ¤¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡È½·è¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼ÊÔ½¸Éô¤Ï¡ÖÈ½·èÆâÍÆ¤òÀººº¤·¡¢¹µÁÊ¤ò´Þ¤á¤ÆÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¡¢ÅÏî´¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤â¹µÁÊ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡Ö½½Ê¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ä¹½¤¨¤À¡£
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼Â¦¤¬¹µÁÊ¤·àÂè£²¥é¥¦¥ó¥Éá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¡¡Ë¡Áâ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¢¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼Â¦¤Ç¼èºà¤òÃúÇ«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤ò¿·¤¿¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢·ëÏÀ¤¬Ê¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£