ÀÄÌÚ¿¿Ìé¡¡½é¹õÀ±¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤ËÈá¤·¤¤Ãé¹ð¡Ö¸«¤í¡¢²¶¤ò¡£Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¹¤é¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤¾¡ª¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡Ê£²£´Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë¤Ç¡¢°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£¹¡áÂç¶¶¡Ë¤ËÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤¿à¿ÀÆ¸áÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡áÄë·ý¡Ë¤Ë¡¢à¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼á¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£²¡Ë¤¬¥²¥¤À¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤Ï»î¹ç½øÈ×¤³¤½¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÍÍø¤ËÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢£³¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë°Ê¹ß¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÅ¸³«¤Ç¥¥Ã¥¯»þÂå¤ò´Þ¤á¡¢¥×¥í£µ£µÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤È¤ÏÌ¯¤Ëµ¤¤¬¹ç¤¦ÀÄÌÚ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢²¶¤ß¤¿¤¤¤Êà¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÁÇ¿Íá¤Ë¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¤·¤ã¤¬¤ì¤µ¤»¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Æá¿ÜÀî¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤Ç²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éÂó¿¿¤È°®¼ê¡£»ÍÊý¤ËºÂÎé¤·¤Æ´ÑµÒ¤Ë´¶¼Õ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»Ñ¤Ë¡ÖºÂÎé¤â¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡£ÅÄÂ¼·é»Ê¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡£¤½¤ì¤â´Þ¤á¤ÆàºÇ¹â¤Î¥×¥í¥ì¥¹á¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤Ä¤Ä¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö²¿ÅÙ¤âÉé¤±¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ°ì¤Ä¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥á¥¬¥Í¤ò¸÷¤é¤»¤ë¡£µ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤Î°ìÊý¡¢Âç»ö¤Ê»î¹ç¤ÇÂçÇÔ¤âµÊ¤·¤Æ¤¤¿à¤½¤ÎÆ»¤ÎÀèÇÚá¤È¤·¤Æ¡ÖÉé¤±¤Ë´·¤ì¤¿¤é¥À¥á¤À¡×¤È¥¯¥®¤ò»É¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¿¿°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉé¤±¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¸«¤í¡¢²¶¤ò¡£Éé¤±¤ÆÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¹¤é¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤¾¡£Éé¤±¤Ë´·¤ì¤ë¤È²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¾¡ª¡×¤ÈÈá¤·¤¤Ï·³²¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¤¿¡£
¡¡¹¥¤ÊüÂê¸ì¤Ã¤¿ÀÄÌÚ¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¥Ê¥¹¥¬¥ï¤µ¤ó¡¢µ»ö¤Ç¡Ø¤Ê¤«¤Ê¤«°úÂà¤ò·èÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡Ù¤¬¤É¤¦¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¥¢¥ì¡¢²¶¤Î¤³¤È¤À¤í¡ª¡¡¤ªÁ°¤À¤Ã¤Æ¤¤ì¤¤¤Ë¼¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤Ê¡ª¡×¤È¸ýÁö¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤êµî¤Ã¤¿¡£