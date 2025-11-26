ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日、インスタグラムで来年３月に開催される第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する意向を表明した。

＊ ＊ ＊ ＊

大谷が侍ジャパン内定第１号となったことは、他の選手の動向にも影響を及ぼすことになりそうだ。

前回大会でも大谷が１１月に出場の意向を示したことで、１２月にはダルビッシュ（パドレス）、鈴木（カブス）とメジャーリーガーの出場表明が続いた。今大会でも投手では山本、佐々木（ともにドジャース）、今永（カブス）、千賀（メッツ）、菊池（エンゼルス）、菅野（オリオールズＦＡ）が選出されればローテの中心となり、鈴木、吉田（Ｒソックス）の野手陣が選出されれば打線の軸となることは確実。もちろん各選手と球団の調整も必要となるが、トップ・オブ・トップの大谷の出場は、追い風になりそうだ。

国内組にも大きな発憤材料になるだろう。大谷は２月の宮崎合宿には参加しない可能性が高いが、大谷と同じユニホームを着て、世界トップ選手の姿を間近で見られることは、大きな財産となる。大谷を中心として一気にチームが結束していくはずだ。

圧倒的なパフォーマンスを繰り広げて背中で見せる大谷だが、前回大会の決勝・米国戦前には「憧れるのをやめましょう」との名言をナインに投げかけ、士気を高めて頂点に立った。大黒柱になる大谷が加わったことは、侍ジャパンにとって大きな意味を持つことになる。（メジャー担当キャップ・安藤 宏太）