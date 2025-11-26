元宮崎県知事の東国原英夫氏が、政策担当を務めている長男の加藤守氏とフェスに参加した様子をアップした。

２６日までに自身のインスタグラムを更新し「本日は宮崎駅アミュ広場『みやざきスナックフェス』」ピエール瀧氏と玉袋と」。テクノユニット「電気グルーヴ」のピエール瀧とお笑いコンビ「浅草キッド」の玉袋筋太郎と４人で記念撮影した。

東国原氏は守氏と並んで楽しそうにサムズアップ。フォロワーは「親子での参戦は熱いですね」「良いですね！」の声を寄せた。

長男の守氏は立大卒業後、米ワシントンのジョージタウン大公共政策大学院に進学。渡米中は、戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）でもインターンとして活動した。２５歳で帰国し、野村総研に入社。コンサルタントとして、物流、観光、人材政策、地方創生などの調査や政策立案の業務を担当した。２０２２年、父・東国原英夫の宮崎での活動をサポートするため宮崎に移住。今年２月に東国原氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「そのまんま宮崎」で結婚を報告。母で女優・かとうかず子の６７歳の誕生日だった同年２月２０日に婚姻届を提出したと明かした。今年１１月に妻の第１子妊娠を公表した。