聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第１１日の２５日、女子のバレーボールとバスケットボール、バドミントン団体で日本が金メダルに輝いた。

サッカーは男女ともに銀メダル。テニスの女子シングルスで菰方（こもかた）里菜（島津製作所）が銅、競泳の男子２００メートルバタフライで茨隆太郎（ＳＭＢＣ日興証券）が銀だった。大会は２６日に閉会式が行われ閉幕する。

バレーボールは決勝が行われ、女子は日本がトルコを３―０（２５―８、２５―２１、２５―２０）のストレートで破り、２大会ぶりの金メダルに輝いた。日本は１次リーグから６戦全勝（不戦勝１試合を含む）だった。男子はウクライナがイタリアに勝利し優勝を果たした。

２０２２年カシアスドスル（ブラジル）大会は準決勝まで進みながら、コロナ禍の影響で大会途中で辞退に追い込まれたバレーボールの女子日本。３年前の悔しさを晴らすかのような鮮やかな勝ちっぷりだった。表彰台では国歌を手話で斉唱し、喜びに浸った。

立ち上がりから速攻を効果的に使い、トルコを翻弄（ほんろう）。１７歳の高橋朋伽（ほのか）（新潟・中越高）が武器であるサービスエースを決め、前回大会を知る主将の梅本綾也華（あやか）（モリタ製作所）、双子で妹の沙也華（さやか）（同）らも鋭いスパイクを打ち込んだ。

個々の選手がそれぞれ攻撃で持ち味を発揮。ただ、体格やパワーに劣る日本が強豪チームを倒せたのは、華やかなプレーの裏にある泥臭いまでの努力で培った堅守あってこそだった。

１１年から指揮を執る川北美雪監督は「外国人を想定した練習として男性に打ってもらったり、ブロックに跳んでもらったりするのが一番」と、男性スタッフや知人に練習に加わってもらってひたすら高さ対策に取り組んだ。特に日本が生命線として磨いてきたのがレシーブ。「どんなボールも落とさない」との覚悟で臨んだ梅本沙を始め、この日も粘り強いレシーブから正確にセッターに返す場面が多く、攻撃へとつなげた。

梅本綾は「色々あったが、これまでやってきてよかった。バレーを楽しめた」。試合中に笑顔が目立ち、チームワークも際立っていた日本。たとえ声でのコミュニケーションが十分できなくても、心は一つだった。（岡花拓也）