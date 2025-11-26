防衛装備品の輸出に関する制約を緩和し、海外に販路を広げれば、防衛産業の基盤を強化することができるだろう。

平和国家としての立場を堅持しつつ、安全保障環境や時代の変化に応じて輸出のあり方を見直していくことは重要だ。

自民党の安全保障調査会が、防衛装備移転３原則の運用指針の見直しに着手した。

現在の運用指針は、防衛装備品の完成品の輸出について、相手国の用途が「救難、輸送、警戒、監視、掃海」の「５類型」の場合のみ、可能と定めている。

自民党は、５類型が防衛装備品の輸出を難しくしているとして、撤廃する方向で議論を進める。

現在でも、装備品を他国と共同開発するケースでは５類型を適用せず、ミサイル防衛システムを搭載した護衛艦など、殺傷能力を持つ装備品の輸出を認めている。

フィリピンは当初、日本に対して中古の護衛艦を輸出するよう求めたが、中古でも共同開発の枠組みとしない限り、輸出は不可能なため、日本政府内では、仕様を一部変更して共同開発に位置づけることを検討している。

こうした護衛艦の輸出の構想はインドネシアとの間にもある。

装備品の輸出の拡大は、相手国との安保協力を深めることにもつながる。同じ装備品を使っている国とは、修理や部品の調達などでも協力できるだろう。

ロシアの侵略を受けるウクライナは、戦争開始当時、極めて不利とされた。それでも戦闘を長期間継続できているのは、武器を欧米の支援に頼るだけでなく、ウクライナ国内で攻撃型ドローンなどを製造しているためとされる。

日本は長年、武器輸出を事実上禁じてきた。このため納入先が自衛隊に限られる防衛産業の生産能力は弱体化した。

島国の日本で、有事の際に武器や弾薬を国内で十分に調達できなければ、継戦能力を維持できまい。防衛産業の成長を促していくことは喫緊の課題である。

５類型を撤廃した場合、日本が世界各地の紛争を助長しかねないと懸念する声もある。

これに対して自民党は、防衛装備移転３原則を引き続き維持するとしている。３原則は、紛争当事国への移転禁止や、装備移転による平和貢献、相手国の適正な装備品の管理などを定めている。

国際社会から高い評価を受けている日本の平和国家としての歩みを生かしながら、自衛力の基盤を強化したい。