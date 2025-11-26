入院中に患者が亡くなったとしても、原因をうやむやにすれば、同様の事態が繰り返されかねない。

真相を知りたいと願う遺族と、病院とのトラブルも後を絶たない。

医療事故の原因がしっかりと突き止められるよう、制度を見直すことは重要だ。

厚生労働省の有識者会議が、医療事故調査制度の改善策を柱とした報告書案をまとめた。各医療機関に、調査対象とするための判断基準や手順をあらかじめ明文化することを求めたのが特徴だ。

このほか、患者の全死亡例のチェックも医療機関に求めた。調査に関する意思決定過程の記録と保存も必須とした。

現在の、医療法に基づく調査制度は、事故の再発防止のため２０１５年に設けられた。患者が予期せず死亡した場合、医療機関に対し、外部の第三者機関への報告と院内調査を義務づけている。

だが、調査対象とするかどうかの判断は院長の裁量に委ねられているため、報告件数が国の想定を下回る状況が続いている。制度の活用に消極的な医療機関もあり、トラブルや隠蔽（いんぺい）も相次いだ。

判断の基準や手順が明確になれば、院長の考え方次第で対応が変わる事態は避けられるかもしれない。ただ、基準などの作成は各医療機関に任された。医療機関側が過度に調査対象を狭める恐れはないだろうか。

国と自治体は、医療機関に対する監視と指導を徹底すべきだ。各医療機関が作った調査の基準が妥当か、その運用に問題がないか、保健所の立ち入り検査などの機会を通じて点検する必要がある。

医療事故が起きたとしても、真摯（しんし）に調査や再発防止策を進めれば、医療の質と安全性の向上が期待できるだけでなく、遺族との関係修復につながる例もある。

岩手医大病院は昨年、重度障害のある１０代の男性が入院中に窒息死した医療事故の調査結果を公表した。痰（たん）の吸引が不十分だったとして、遺族に謝罪した。

この病院では、看護の体制や業務を見直し、事故の再発防止に努めている。遺族も、こうした対応を前向きに捉えているという。

制度を生かす医療機関がある一方、調査に二の足を踏むところも少なくない。今回の見直しでどの程度改められるのか。課題があればさらなる改善も考えたい。

そもそも調査制度の対象を、死亡例に限っていることも問題だ。重い障害が残った場合も原因を調べることは検討に値しよう。