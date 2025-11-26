ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬Í½¹ð¡¡Í¥¾¡Êó¹ð²ñ¤Ç¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤³¤³¤Ë²¼Â¼¤¬¤¤¤ë¡×£²£³Ç¯ÅÙ¥É¥é£±±¦ÏÓ¤òÏ¢ÇÆ¤Î¿·ÀïÎÏ¤Ë»ØÌ¾
¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢Ê¼¸Ë¡¦À¾µÜ¤Î¤é¤é¤Ý¡¼¤È¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Í¥¾¡Êó¹ð²ñ¤Ç¡¢À¾µÜ»Ô½Ð¿È¤Ç¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÉü³è¤òÌÜ»Ø¤¹²¼Â¼³¤æÆÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤òÍèµ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤¿¡£¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÈÌÜ¤ÈÉ¡¤Îµ÷Î¥¤ËÀß±Ä¤µ¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢À¾µÜ»ÔÌ±¤òÃæ¿´¤Ë£²£µ£°£°¿Í¤¬½¸·ë¡£ÌÔ¸×¤Ø´ó¤»¤ëÃÏ¸µ¤ÎÇ®µ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÀ¾µÜ½Ð¿È¤Îº´Æ£¤â¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÊý¤Ç¤Ï²¼Â¼¤¬¡¢À¾µÜ½Ð¿È¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤´ÅöÃÏÀï»Î¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡£²£³Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì±¦ÏÓ¤Ï¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯£´·î¤Ë±¦Éª¼ê½Ñ¡£ÃÏÆ»¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¡¢º£µ¨¤Ï¼ÂÀïÉüµ¢¤Ë¤³¤½»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£¸·î¤Ë¤Ï¥×¥í½é¤Î¥·¡¼¥ÈÂÇ·âÅÐÈÄ¤Ë¤Þ¤Ç¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¡£Íèµ¨¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ëÃæ¤Ç»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤è¤¤¤è¸Î¾ã¤âÌþ¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£±·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹â¶¶ÍÚ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤ÏÈà¤ò¡¢²Æ¤ÎÁ°¤¯¤é¤¤¤«¤é£±·³¤Çµ¯ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤³¤³¤Ë²¼Â¼¤¬¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É£µÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÉÔ»àÄ»º¸ÏÓ¤òÀ®¸ùÎã¤Ëµó¤²¤Æ¡¢Ï¢ÇÆ¤Ø¤Î¡È¿·ÀïÎÏ¡É¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Æôºê¤Î£Ó£Ç£Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Í¥¾¡Êó¹ð²ñ¤Ë¤â»²²Ã¡£Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤ÎÆ£ËÜÁí¹ç¥³¡¼¥Á¡¢¶áËÜ¡¢º´Æ£µ±¡¢ºÍÌÚ¤Ë¡¢Áª¼ê²ñÄ¹¤ÎÃæÌî¤â²Ã¤¨¤¿£¶¿Í¤Ç¡¢£²ÅÔ»Ô¤Î£ÖÊó¹ð¤ò¥Ï¥·¥´¤·¤¿¡£Ìë¤Ë¤ÏÂçºå»ÔÆâ¤Ç¡Ö¥ê¡¼¥°Í¥¾¡½Ë²ì²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¹Ô¤¯Àè¡¹¤ÇÏ¢ÇÆ¤ÈÆüËÜ°ì¤òÌóÂ«¤·Çï¼ê³åºÓ¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢Íèµ¨¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£