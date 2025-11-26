東京都足立区梅島の国道で盗難車が暴走して１１人が死傷した事故で、車が歩道を時速約６０キロで走行していたとみられることが捜査関係者への取材でわかった。

車は当時、約４００メートルにわたってパトカーの追跡を受けており、警視庁は、車の窃盗容疑で逮捕された同区の職業不詳の男（３７）が摘発を逃れようとして暴走したとみている。

同庁によると、横断歩道ではねられて意識不明の重体となっていた女性が２５日、搬送先の病院で死亡した。この事故による死者は２人となった。

事故は２４日昼に発生。車は横断歩道を渡っていた女性をはねた後、歩道に入り、死亡した男性ら歩行者４人をはねた。その後、車道に出てトラックに追突。計６台が絡む事故となり、１９歳〜７０歳代の９人が負傷した。

捜査関係者によると、防犯カメラ映像の解析で、車が法定速度を約１０キロ超える時速約７０キロで横断歩道に進入し、歩道を同約６０キロで走行していたとみられることが判明した。歩道と車道にブレーキ痕はなかった。

車は約２時間前に現場近くの自動車販売店から盗まれたもので、防犯カメラには男が駐車場に直行し、そのまま車に乗り込む様子が映っていた。男は数日前にも来店しており、下見していた可能性があるという。男は調べに「試乗するためだった」と容疑を否認している。

同庁は今後、ひき逃げや危険運転致死傷の疑いでも調べる。男には精神疾患があり、同庁が刑事責任の有無を慎重に確認している。

同庁は２５日、死亡した男性は足立区栗原、無職杉本研二さん（８１）だったと発表した。同日亡くなった女性は、フィリピン国籍で同区関原、会社員テスタド・グラディス・グレイス・ロタキオさん（２８）と判明した。