UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第5節 アヤックスとベンフィカの試合が、11月26日02:45にヨハン・クライフ・アレナにて行われた。

アヤックスは板倉 滉（DF）、ミカ・ゴドツ（FW）、ワウト・ウェフホルスト（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベンフィカはバンゲリス・パブリディス（FW）、ヘオルヒー・スダコフ（MF）、レアンドロ・バレイロ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。ベンフィカのサミュエル・ダール（MF）がゴールを決めてベンフィカが先制。

ここで前半が終了。0-1とベンフィカがリードしてハーフタイムを迎えた。

60分、アヤックスが選手交代を行う。オーウェン・ワインダル（DF）からジョルティ・モキオ（DF）に交代した。

74分、アヤックスは同時に3人を交代。ラヤーン・ブニーダ（MF）、ミカ・ゴドツ（FW）、ダフィ・クラーセン（MF）に代わりオスカル・グロフ（MF）、カスパー・ドルベリ（FW）、キアン・フィツジム（MF）がピッチに入る。

81分、ベンフィカが選手交代を行う。ヘオルヒー・スダコフ（MF）からトマス・アラウージョ（DF）に交代した。

83分、アヤックスが選手交代を行う。ユーリ・レヘール（MF）からラウル・モロ（MF）に交代した。

後半終了間際の90分ベンフィカに貴重な追加点が入る。レアンドロ・バレイロ（MF）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

その後もベンフィカの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ベンフィカが0-2で勝利した。

なお、アヤックスに所属する板倉 滉（DF）はフル出場した。

2025-11-26 04:40:19 更新