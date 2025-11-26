「地獄×３セット」登録者107万人YouTuberが26年W杯”最悪の組”を断言【日本代表】
YouTube公式チャンネル『サッカーダイジェストTV』で元Jリーガーの鄭大世さんと対談した大人気YouTuber（登録者数は約107万人）で“漫画ワンピースの考察王”ドロピザの凌さんが、北中米ワールドカップを戦う日本代表にとって“最悪のグループ”を予想した。
凌さんの回答は「ポット１＝メキシコ、ポット２＝日本、ポット３＝ノルウェー、ポット４＝イタリア（プレーオフを勝ち上がってくる前提で）」。なぜ、“最悪”なのか。
凌さんはまず、ポット１でポルトガルやベルギーなどヨーロッパの強豪と同居したケースについて「引いてカウンターで戦えば、なんとかなる気がします」と話す。そのうえで、こう続けた。
「今の日本なら格下相手にも勝てると思います。だからこそ、この３か国あたりが怖いと考えています。これは想定しうる最悪の事態。初戦で開催国のメキシコと戦う。相手は絶対に負けられない。次にイタリア。勝ち方を分かっている国なので、日本の隙を突いてくる。そして最後は、ノルウェーとグループリーグ突破をかけて対戦する。“地獄×３セット”ですね」
９月のテストマッチで日本はメキシコと０−０と引き分けているが、凌さんは「本番はあのような感じにならない」と予想。ノルウェーについては次のように警戒している。
「（アーリング・）ハーランドは誰が止めるの？ 彼を２人でマークしたとしても、ノルウェーには他にも（アレクサンデル・）スルロット、（マーティン・）ウーデゴー、（アントニオ・）ヌサらがいます。誰が誰をマークするのだろうと、僕が監督だったら分かりません」
果たして、日本はどのグループに入るか。“地獄の組”は実現してしまうのか。北中米ワールドカップの組分け抽選会は現地時間12月５日にワシントンD.C.で開催される。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
