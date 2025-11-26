「彼は速い、本当に速い」「欧州屈指」プレミア首位アーセナル、“冬の補強候補”として日本人アタッカー獲得に地元メディアが期待！「DFは一瞬たりとも休む暇がない」
プレミアリーグで首位を快走する名門アーセナルは、冬の移籍市場でさらなる補強を目論んでいるようだ。
ドルトムントのCFセル・ギラシが獲得候補として取り沙汰されるなか、地元メディア『London World』は「ギラーのことは忘れろ。アーセナルは、リーズとエバートンのターゲットで、現クラブに満足していない33ゴールの選手と格安で契約すべき」と題した記事を掲載。昨シーズンに公式戦33ゴールを挙げたセルティックFW前田大然と契約すべきだと提言した。
同メディアは、29歳のギラシの契約解除金は4400万ポンドで、セルティックのエースであれば移籍金が1000万ポンド程度まで下げられると予想。「アーセナルは、ヨケレスに代わる選択肢を提供できるエネルギーとスピードを持ち、プレミアリーグの守備陣を警戒させられるような、まったく異なるストライカーをターゲットにすることで、多額の費用を節約できる可能性がある」と主張した。
そして、「日本代表のマエダは、昨シーズンはスコットランド王者で51試合に出場し33得点・12アシストを記録したが、セルティックの幹部によって移籍の動きが阻止され、今シーズンはフラストレーションを感じている」と続け、こう太鼓判を押している。
「最も印象的なのは、チャンピオンズリーグ９試合で前田が４ゴール・１アシストを記録したという数字だ。これは、彼がエリートディフェンス陣と互角に渡り合えるだけの実力を持っていることを示している。彼にこれを可能にするのは、ある特別な資質だ」
「彼は速い、本当に速い。この日本代表選手がなぜスコットランドでまだプレーしているのかは謎だ。彼はヨーロッパのサッカー界屈指のプレッシングの達人でもある。28歳の彼は90分でも前半と同様にハードワークとアグレッシブさを見せ、彼が中央やサイドでプレーしている時は、DFは一瞬たりとも休む暇がない」
現時点で、実際に獲得の動きがあるわけではない。だが、同じプレミアリーグのリーズやエバートンからの関心も取り沙汰されている韋駄天アタッカーが、移籍市場で注目を浴びているのは間違いない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「美人は何をしても画になる」「爆笑。最強すぎ」長友佑都の女優妻がまさか！衝撃の“仮装”が話題！「電車でふきだした」
ドルトムントのCFセル・ギラシが獲得候補として取り沙汰されるなか、地元メディア『London World』は「ギラーのことは忘れろ。アーセナルは、リーズとエバートンのターゲットで、現クラブに満足していない33ゴールの選手と格安で契約すべき」と題した記事を掲載。昨シーズンに公式戦33ゴールを挙げたセルティックFW前田大然と契約すべきだと提言した。
そして、「日本代表のマエダは、昨シーズンはスコットランド王者で51試合に出場し33得点・12アシストを記録したが、セルティックの幹部によって移籍の動きが阻止され、今シーズンはフラストレーションを感じている」と続け、こう太鼓判を押している。
「最も印象的なのは、チャンピオンズリーグ９試合で前田が４ゴール・１アシストを記録したという数字だ。これは、彼がエリートディフェンス陣と互角に渡り合えるだけの実力を持っていることを示している。彼にこれを可能にするのは、ある特別な資質だ」
「彼は速い、本当に速い。この日本代表選手がなぜスコットランドでまだプレーしているのかは謎だ。彼はヨーロッパのサッカー界屈指のプレッシングの達人でもある。28歳の彼は90分でも前半と同様にハードワークとアグレッシブさを見せ、彼が中央やサイドでプレーしている時は、DFは一瞬たりとも休む暇がない」
現時点で、実際に獲得の動きがあるわけではない。だが、同じプレミアリーグのリーズやエバートンからの関心も取り沙汰されている韋駄天アタッカーが、移籍市場で注目を浴びているのは間違いない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「美人は何をしても画になる」「爆笑。最強すぎ」長友佑都の女優妻がまさか！衝撃の“仮装”が話題！「電車でふきだした」