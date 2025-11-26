UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第5節 ガラタサライとサンジロワーズの試合が、11月26日02:45にネフ・スタデュムにて行われた。

ガラタサライはマウロ・イカルディ（FW）、バルシュ・ユルマズ（FW）、イルカイ・ギュンドアン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンジロワーズはプロミス・アキンペル（FW）、ラウール・フロルツ（FW）、アヌアル・アイトエルハジ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

53分、ガラタサライが選手交代を行う。イスマイル・ヤコブス（DF）からアルダ・ウニャイ（DF）に交代した。

57分に試合が動く。サンジロワーズのアデム・ゾルガン（MF）のアシストからプロミス・アキンペル（FW）がゴールを決めてサンジロワーズが先制。

58分、サンジロワーズが選手交代を行う。プロミス・アキンペル（FW）からケビン・ロドリゲス（FW）に交代した。

71分、サンジロワーズは同時に2人を交代。アヌアル・アイトエルハジ（MF）、ラウール・フロルツ（FW）に代わりロブ・スクーフス（MF）、ソフィアン・ブファル（MF）がピッチに入る。

89分にガラタサライのアルダ・ウニャイ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後もサンジロワーズの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、サンジロワーズが0-1で勝利した。

なお、ガラタサライは13分にイルカイ・ギュンドアン（MF）、63分にルーカス・トレイラ（MF）、64分にダビンソン・サンチェス（DF）に、またサンジロワーズは36分にプロミス・アキンペル（FW）、63分にアナン・カライリ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-26 04:50:20 更新