佐賀県唐津市出身でボートレース界のスーパースター・峰竜太による月1コラム「アロハな気分」。ついに参加してきたぞ、「唐津くんち」。その様子をお伝えするとともに、改めて得たもの、実感したことをここにつづる。

11月2日から4日、地元の佐賀県唐津市で開催された唐津くんちに初参加した峰竜太は、続くボートレースまるがめのG1周年で1年3カ月ぶりのVを飾った。

「スポニチ読者のみなさん、アロハ〜。ボートレーサー峰竜太です。久しぶりに優勝することができました！唐津くんちで、ファンの皆さんと触れ合うことができたのも凄くうれしかったですね。年末に向けていい流れになっています。引き続き応援よろしく！」

峰が地元の最大のお祭り・唐津くんちで、酒てん童子と源頼光（みなもとのよりみつ）のかぶと（11番曳（ひき）山）を初めて引いた。

「唐津くんちに参加していなかったら、確実にまるがめの優勝はなかったと思う」

大盛況を肌で感じ、ファンからパワーをもらった。直後のまるがめG1で昨年8月の地元戦以来の優勝。ファンが待ちに待った通算104度目のVを飾った。

「凄い数のファンの方に“もう一回賞金王を獲ってくれ”、“SGを獲ってくれ”とか、“唐津のスーパースターになってくれてありがとう”っていう言葉をいただいた。弟子たちに託している気持ちもあったけど、やっぱり佐賀には峰竜太がいないと！っていう気持ちが再燃しました」

唐津くんちでファンの声を耳にして闘志が湧き立った。

「自分にとってファンの応援の声は、他のレーサーの何倍も影響力があることだと改めて感じたし、また頂点を目指したいと心から思いました。いろいろな思いを背負って走るのが僕の生き方なんだなって」

かつては“辞めてもいい”とも考えていた年齢に差しかかったが、ファンの熱い思いが峰を突き動かしている。

まるがめG1は今年10度目の優出にして、今年初の優勝戦1号艇だった。

「緊張もしたけど、緊張した時のやり方みたいなのは分かっているので。これこれ、って感じで走れましたね」

20年前の05年11月に初優勝以降、1年以上も優勝から遠ざかったのは初めてだった。

「正直、ここまでかなという気持ちがあったと思う。でもこの優勝で、もう一回大きいタイトルに正面から挑む勇気が出ましたね」

ただの久しぶりの優勝ではなく、峰にとって、とてつもなく重要なVになった。チャレンジカップ、グランプリでは、奮い立たせてくれたファンへ恩返しの意味を込めた走りを見せる。

◇峰 竜太（みね・りゅうた）1985年（昭60）3月30日生まれ、佐賀県唐津市出身の40歳。唐津西高校時代はヨット部に所属し、インターハイ、国体、世界選手権に出場。ボートレーサーとしては佐賀支部の95期生として04年11月にプロデビュー。18、20年にグランプリ優勝。23年10月の蒲郡ダービーで最高峰のグレードSG6度目のVと全24レース場でのVを達成。生涯獲得賞金は18億円を突破。1メートル71、血液型B。