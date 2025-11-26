ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日、インスタグラムで来年３月に開催される第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する意向を表明した。同３月５日の大会開幕まであと１００日。これまでメジャーリーガーの出場交渉は難航しているもようだったが、一転して大谷が侍ジャパン内定第１号となった。連覇に向け、起用法については今後、議論が進むとみられるが、打者専念となる可能性もある。

電撃的な発表だった。日本時間の午前１０時１３分に、大谷が自身のインスタグラムを更新し、来年３月のＷＢＣ出場を表明した。頂点に立った２３年大会の写真４枚などとともに「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います」（原文まま）と、つづった。

１３日（日本時間１４日）のナ・リーグＭＶＰ受賞直後の電話会見では「まだ個人間ではやりとりができないので、連絡を待っている段階」と話すにとどめていた。侍ジャパンの井端監督も１７日に、ＷＢＣを主催するＷＢＣＩに対し、９月に大谷ら招集を希望するメジャーリーガーのリストを提出したが、返答がないことを明かしたばかり。「一日でも早く返事は欲しい」と交渉難航をにおわせていただけに、急転直下だった。

前回は２２年１１月１７日にインスタグラムで出場を表明。２大会連続での侍ジャパン内定第１号となった。過去に「何回だろうと出場したい」「選んでいただけるなら光栄」と何度も出場に前向きな姿勢を示してきた。すでに来季へ向けて始動しており、調整の道筋を明確にするためにも、ドジャース側が大会中に万が一故障した場合の保険の問題などを早急にクリアにしたもようだ。

今後、最大の焦点は起用法になる。侍ジャパンとド軍が議論を重ねていくとみられる。今大会は、準々決勝以降が米国開催となり、さらに厳しい戦いが予想される。投打の二刀流でフル回転することが日本にとってはもちろん理想だが、２度目の右肘手術から投手復帰したのは今年６月。ワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦まで登板して大きな負荷はあった。本格的な来季の二刀流へ、しっかりとオフは休養にあててもらいたいというド軍側の思いもあるだろう。

ロバーツ監督はスポーツ報知の取材に対し「翔平は右肘の手術から戻ってきたばかり。（ＷＢＣで）投げれば大きな負担になる。打者で出るのは問題ないけど…」とも明かしていた。本人の意思やコンディションを尊重しつつ、打者専念も現実的な選択肢の一つになりそうだ。

インスタグラムの投稿には、英語で「ファンの皆さま、今季も素晴らしい声援をありがとうございました。来年も皆さまとお会いできることを楽しみにして、一生懸命トレーニングをしています」と心境をつづった。ＷＳから直後のＷＢＣを続けて制したのは、１２年にジャイアンツでＷＳを制し、１３年ＷＢＣではドミニカ共和国で頂点に立ったＳ・カシーヤ投手の１人だけ。大谷が、新たな伝説へ向かっていく。（安藤 宏太）

◆２３年大会の大谷 打者では打率４割３分５厘、１本塁打８打点。投手では３試合に登板し２勝０敗、１セーブ。９回２／３を投げて２失点１１奪三振。防御率１・８６だった。１次ラウンドの中国戦と準々決勝のイタリア戦で先発。決勝の米国戦は指名打者でスタメン出場してクローザーとして９回に登板し、最後の打者としてトラウトから三振を奪って優勝を決めた。