¡Ö£³»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤«¤Ê¤Ç¤Ë¶Ã¤¯ÀéÅÄÀî¿ÆÊý¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡¢ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¡¦µÜºêÎ¼ÂÀµ­¼Ô»£±Æ¤ÎÅìµþ¼Ì¿¿µ­¼Ô¶¨²ñ¾Þ¡ÊÊ¸²½·ÝÇ½ÉôÌç¡Ë¼õ¾Þºî¡Ö·»¤µ¤ó¡¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖËå¡¢¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡¢¡¢¡¢¡×

¡¡ºßµþ¤Î¿·Ê¹¡¢ÄÌ¿®¤Ê¤É£³£³¼Ò¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ëÅìµþ¼Ì¿¿µ­¼Ô¶¨²ñ¤Ï£²£µÆü¡¢º£Ç¯¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÊóÆ»¼Ì¿¿¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¶¨²ñ¾Þ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È³ÆÉôÌç¾Þ¡¢¾©Îå¾Þ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê¸²½·ÝÇ½ÉôÌç¾Þ¤Ë¤Ï¡¢ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤ÎµÜºêÎ¼ÂÀµ­¼Ô¡Ê£³£´¡Ë¤¬»£±Æ¤·¤¿¡Ö·»¤µ¤ó¡¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖËå¡¢¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡¢¡¢¡¢¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£

¡¡£²·î¤ËÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀéÅÄÀî¿ÆÊý¡Ê£³£¹¡¢¸µÆÁ¾¡Î¶¡Ë¤ÎÃÇÈ±¼°¤Ç¡¢¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃÂê¤Î¡Ö£³»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤«¤Ê¤Ç¡Ê£³£³¡Ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¶Ã¤¯°ì½Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡£¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×¤È»£±Æ»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£

¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¡Ö¥·¥ê¥¢¡¡ÀäË¾¤Î¼ýÍÆ½ê¡×¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤Ê¤É¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ï¡¢£±£²·î£±£°Æü¤«¤éÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè£¶£¶²ó£²£°£²£µÇ¯ÊóÆ»¼Ì¿¿Å¸¡×¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£