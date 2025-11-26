巨人・リチャード内野手（２６）が結婚することが２５日、明らかになった。お相手は１学年上で福岡在住の女性（２６）で、約２年の交際期間を経て１２月２１日に婚姻届を提出する。

いつも豪快に笑う男が、照れくさそうにはにかんでいた。激動だった２０２５年を、リチャードが幸せオーラ満開で締めくくる。「好きなところは全部ですね。優しくて、かわいいところです。全力でサポートしてもらうので、結果で恩返しできたらいいですね」。お相手は、はじけるような笑顔が印象的な１学年上の美女だ。ソフトバンクから巨人に移籍後の半年、東京―福岡で往復約１８００キロの遠距離恋愛を実らせ、ゴールインする。

出会いは２３年オフ、知人の結婚式で同席したのがきっかけだった。「うわーかわいいな」と一目ぼれし、お相手の仕事に一区切りがついた年明けから猛アタック。実は夜景が好きだという大砲は、博多湾や天神のライトが輝く観光スポット「米ノ山」で気持ちを伝えて交際がスタートした。１年後の２４年オフに「結婚してください」と思い出の地で直球プロポーズが成功。愛犬とともに、福岡で幸せいっぱいの同居生活が始まった。

その直後の５月に巨人への電撃トレードが決まった。パートナーは仕事の都合で福岡を離れることが難しかったが「快く『頑張ってきてね』と言ってくれたんです。心置きなく、東京へ行くことができました」。さみしさをこらえて背中を押してくれた言葉を励みに、新天地でキャリアハイの１１本塁打と飛躍を遂げた。「のちのち引っ越しとか、いろいろあると思うのでその分、僕が頑張らないといけないという気持ちになりました」。居場所は離れても、２人の心は一つだった。

シーズン中は何度も福岡へ足を運び、愛をはぐくんできた背番号５２。お相手の手料理も楽しみの一つだった。「『何食べたい』って聞かれたらいつも『チーズインハンバーグ！」って言ってました。めちゃめちゃ食べますよ。５個とか」と献身的なサポートに感謝した。愛情満点のごちそうが、豪快な一発の原動力となっていた。

岡本のメジャー挑戦が濃厚な来季は、貴重な右の長距離砲として、ますますの打棒爆発に期待がかかる。現在も２拠点生活が続いているが、来年４月からお相手が上京して東京で新婚生活を始める予定だ。「鶴は千年、亀は万年」と独特の表現で永遠の愛を誓ったリチャード。一家の大黒柱としての責任感が芽生えた男に、もう怖いものはない。愛妻とチームのために、アーチを量産する。

◆リチャード 本名は砂川（すながわ）リチャード。１９９９年６月１８日、沖縄県生まれ。２６歳。沖縄尚学から２０１７年育成ドラフト３位でソフトバンク入団。２０年３月に支配下選手契約。２５年５月に秋広、大江とのトレードで巨人入り。８月のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で飛距離１４７メートルの看板直撃弾を放つなど自己最多の１１本塁打をマーク。１８９センチ、１２３キロ。右投右打。