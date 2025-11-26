女優・白山乃愛（１３）が、大ヒット公開中の映画「秒速５センチメートル」（奥山由之監督）や、アニメ映画「果てしなきスカーレット」（細田守監督）など立て続けに話題作に出演している。このほどスポーツ報知に、女優業への抱負などを語った。

純真無垢な輝きを放つ瞳、１３歳ながらしとやかな雰囲気をまとい、大器の片鱗をのぞかせる。２２年の第９回「東宝シンデレラ」オーディションで史上最年少（当時１０歳）でグランプリを獲得。ドラマなどで“天才子役”として注目を浴びてきた。

新海誠氏の人気アニメ映画を実写化した「秒速―」では、オーディションで高畑充希演じるヒロインの幼少期に抜てき。同級生との出会いや別れを経験する役柄で「苦手意識があった泣き芝居も、素直に自然に演じることを大事にしました。役と一体になる感覚がつかめた」と、まっすぐな感情表現で観客の感動を誘っている。

「果てしなき―」では、主人公が死者の国で出会う少女役でアニメ映画声優初挑戦。繊細な表現力をいかんなく発揮している。憧れは事務所の先輩女優・長澤まさみで「共演は大きな夢です。女優のお仕事は“楽しい”という気持ちが原動力。見ている方にわくわくドキドキしてもらえる演技がしたい」。将来性抜群の１３歳の成長から目が離せない。（奥津 友希乃）

◆白山 乃愛（しろやま・のあ）

▼生まれ ２０１２年７月１１日、埼玉県出身

▼身長 １５１センチ

▼芸能界入りきっかけ 「コンフィデンスマンＪＰ」シリーズを鑑賞し、主演・長澤まさみの演技に魅了され、第９回「東宝シンデレラ」オーディションに応募。グランプリを獲得

▼ドラマデビュー ２３年、日本テレビ系連続ドラマ「Ｄｒ．チョコレート」で天才外科医少女を好演

▼映画デビュー ２４年「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」

▼特技 習字

▼得意科目 英語、音楽「ミュージカル作品に出演してみたい」

▼長所と短所 「長所は誰とでも仲良くなれること、短所は記者会見などで緊張してしまうこと」

▼好きな食べ物 きゅうり、梅干し

▼趣味 卵焼き作り「祖父がふわふわに焼くのが上手なので、教わって特訓しています」