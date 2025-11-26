オリックス・中川圭太内野手（２９）の来季年俸が１億円に到達する可能性が２５日、高くなった。６０試合の出場にとどまった昨年から巻き返し、プロ７年目で初のベストナインを受賞。球団も貢献度を高く評価し、年俸７０００万円からの大幅アップは確実となった。

今季はリーグ３位の打率２割８分４厘。２年ぶりに１〜９番の全打順で先発出場し、自己最多タイの１２本塁打と長打力も発揮した。球団の生え抜きの日本人野手では吉田正（現Ｒソックス・１９年の８５００万円→２０年の２億円）以来、中川にとっても初の大台。来季以降の励みになることは間違いない。

ベストナインの得票数（外野手）では柳町（ソフトバンク）に次ぐ２位。球団を通じ「まだまだ成長していけるように、これからも一層努力していきたい」と決意を新たにした。チームでは頓宮、宗と同じ９６年生まれ。中嶋前監督から「無敵の中川」と形容された万能打者が、一流の仲間入りを果たす。

〇…若月がプロ１２年目で初のベストナインに輝いた。安定した守備力と強肩は球界トップクラスで、ゴールデン・グラブとダブル受賞。１２１試合で打率２割７分２厘と打撃でも成長を見せ「来季も選んでいただけるように、日々精進していきたいと思います」と約束した。１１月の侍ジャパンに選出され、大谷が出場表明した来年３月のＷＢＣでメンバー入りを目指す正捕手候補。オリックス時代に山本（ともにドジャース）の特徴を知り尽くすのも武器だ。