阪神がベストナインもジャックした。５３年の巨人以来７２年ぶりとなる、セ最多タイの７人が選出。藤川球児監督（４５）は「本当に素晴らしい活躍だったと思います」とたたえた。セ最多を更新する７人が選ばれたゴールデン・グラブ賞に続き、リーグを席巻した。

４０本塁打、１０２打点で２冠に輝いた佐藤輝や投手３冠（最多勝利、最多奪三振、最高勝率）の村上ら５人が初受賞（中野は遊撃で１度）。近本は５年連続（５度目）の栄誉で、球団では７２〜７６年の田淵以来の快挙となった。主力に大きな離脱者がいなかったことも大きな要因。サトテルは「またみんなでベストナインを取れるぐらいの活躍をして勝ちたい」と誓った。

すでに、球団初のセ・リーグ連覇への戦いは始まっている。「慣れるというのが一番だめ。新たに自分たちをぶっ壊して、磨き直してもらえたら」と指揮官。このまま黄金時代に突入する。（小松 真也）

〇…阪神は祝福ムードに包まれた大忙しの１日だった。午前中の選手会長・中野の兵庫県庁でのスポーツ賞特別賞の贈呈式出席に始まり、藤川監督らは日中に尼崎市と西宮市で優勝報告会に参加。夜は大阪市内のホテルでリーグ優勝祝賀会も行われた。指揮官は西宮市であいさつした際に、地元出身の２３年ドラ１・下村を“秘密兵器”に指名。「来年の夏ぐらいから１軍で起用できるようなことになれば…」と、故障で長期離脱中の右腕に期待した。