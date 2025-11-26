

琴電琴平駅前には金刀比羅宮の鳥居。金刀比羅宮の奥社までは1368段の石段を登らねばならない （撮影：鼠入昌史）

人はみな、こんぴらさんを目指す――。

香川県琴平町にあるこんぴらさんこと金刀比羅宮（ことひらぐう）は、海上交通の守り神として知られる。江戸時代、「こんぴら参り」は伊勢神宮への「おかげ参り」と並んで庶民の間で大流行。いまでも歌い継がれる民謡『金毘羅船々』も江戸時代後期に広まった。金毘羅船々追手に帆かけてシュラシュシュシュ。

参詣路線として始まった

瀬戸大橋で本州と繋がっている現在はもちろん、連絡船で結ばれていたその昔も、香川県は四国の玄関口だった。人々は、瀬戸内海は塩飽（しわく）諸島を船で渡って四国へ。香川県の鉄道も、そうしたこんぴらさんへの思いから始まったのである。

1889年、四国では愛媛県の伊予鉄道に次ぐ2番目の鉄道路線として、讃岐鉄道丸亀―琴平間が開通した。琴平駅は金刀比羅宮の玄関口として設けられたもので、いうまでもなく参詣路線だ。そうして香川県の鉄道の歴史は動き出す。

讃岐鉄道はのちに山陽鉄道への合併を経て国有化。その後線路を西へ、また南へと延ばしていった。現在のJRの予讃線と土讃線である。

予讃線は高松―今治―松山―宇和島間を結ぶ四国随一の大動脈で、香川県内は高松―箕浦間。途中には坂出・宇多津・丸亀・多度津・三豊といった諸都市が並ぶ。四国では珍しい電化路線で、特急「いしづち」「しおかぜ」が八面六臂の活躍を見せている。

土讃線は多度津―高知―窪川間。四国の中央部を貫いており、香川県内には善通寺や琴平など。こちらは特急「南風」が看板だ。

特急列車が集まる県都の玄関口

いずれも特急列車は高松駅がターミナル。高松駅は江戸時代には水戸徳川家に連なる松平氏が治めた12万石の城下町にして、県都・高松市の玄関口だ。東京とは寝台特急「サンライズ瀬戸」で結ばれていて、琴平駅まで延長運転されることもある。

駅前広場の向こうに高松城が控え、北側に接する高松港は宇高連絡船が本四連絡の中心だった時代の港であった。いわば、高松は四国の鉄道の起点といっていい。



香川県だけでなく四国の鉄道ネットワークの中心でもある高松駅。多くの特急が発着する、JR四国で最も利用者の多い駅だ（撮影：鼠入昌史）

さらに高松駅からは高松―徳島間を結ぶ高徳線も走っている。高松市を東に抜けると、さぬき市や東かがわ市といったベッドタウンを連ね、山を越えて徳島県へ。気動車特急「うずしお」が看板を担う。



徳島県内のJR高徳線。毎時1本の特急「うずしお」が高松と徳島を結ぶ（撮影：鼠入昌史）

本州と結ぶ瀬戸大橋線

そして、これらの四国を代表する主要路線へと続くようにして瀬戸内海を渡っているのが、瀬戸大橋線である。JR四国の管轄としては児島―宇多津間、全体としては岡山―高松間を総称して瀬戸大橋線と呼ぶことが一般的だ。快速「マリンライナー」が1時間2本というハイペースで走り、岡山―高松間を1時間足らずで結ぶ。

瀬戸大橋と「マリンライナー」のおかげで香川県内から岡山の高校に通う、なんて人も増えたという。船で結ばれていたとはいえ、橋が通って鉄道で1時間となったら、人の交流も盛んになるということなのだろう。瀬戸大橋が開通してから早40年近く。すっかり本四連絡の主役として定着した。

と、香川県内のJR線はこれがすべてだ。いずれも高松という県都を中心にしているあたり、この都市の存在感の大きさがうかがえる。そして同じように高松市内を起点とし、3本の路線を持つ私鉄も走っている。高松琴平電気鉄道、「ことでん」である。

ことでんが目指したのもまた、こんぴらさんであった。

といっても、ことでん3路線の中で最も古いのは1911年に開業した志度線で、次いで1912年に長尾線が開業。金刀比羅宮に向かう琴平線は最も遅く、1926年になって滝宮までが開業している。これらはそれぞれ東讃電気軌道・高松電気軌道・琴平電鉄という別会社によって建設され、戦時中に合併して高松琴平電気鉄道になったものだ。

「こんぴら参り」に計4路線あった？

また、かつてはこれら以外にも大正から昭和初期にかけて、琴平参宮電鉄や琴平急行電鉄といった金刀比羅宮参詣路線が開業している。ここに土讃線も加われば、ピーク時には4路線が金刀比羅宮の門前に乗り入れていたのだ。それだけ金刀比羅宮に詣でる人が多かったのだろう。

ただ、いくらなんでも4路線は多すぎた。特に琴平参宮電鉄と琴平急行電鉄はともに坂出をターミナルにしていたこともあって、琴平急行電鉄は戦時中に休止されて参宮電鉄に合併、参宮電鉄も1960年代に廃止されている。

かくして、高松―琴平間を予讃線・土讃線とは異なるルートで結ぶことでん琴平線だけが生き残ったというわけだ。

琴平線をはじめとすることでんの3路線は、高松の中心市街地に巨大な駅ビルを持つ瓦町駅をターミナルとしている。

琴平線と長尾線はいずれも瓦町駅からJR高松駅前の高松築港駅まで乗り入れ、志度線は全列車が瓦町発着と、運行形態が3路線で微妙に異なっているのも特徴だ。



ことでん3路線乗り入れるターミナル・瓦町駅。高松中心市街地に巨大な駅ビル（撮影：鼠入昌史）

JRと私鉄がすみわける

私鉄3路線のターミナルとJRのターミナルが少し離れた場所で共存している点を含め、松山ともよく似た構造といっていい。私鉄と元国鉄・JRがせめぎ合いつつも共存するのが、四国の鉄道の特徴なのだろうか。

金刀比羅宮を中心に据えると、どうしたってことでん琴平線が際立って見えるもの。しかし、長尾線も志度線も、四国のお遍路には欠かせない寺院の近くを通る（長尾線終点には長尾寺、志度線終点には志度寺がある）。だからこれらの路線に乗れば、お遍路姿の人を決まって見かけるのも香川県ならではだ。

もちろん、JRの予讃線や土讃線、また高徳線もお遍路にはなくてはならない鉄道路線。本来ならば歩いて巡るのが筋なのかもしれないが、“鉄道で巡るお遍路”、時間ができたら香川県は高松を起点に始めてみたいものである。



（鼠入 昌史 : ライター）