　国内でも驚きの声が上がっている。
　
　11月24日に開催されたU-17アジアカップ予選の第２節で、グループAのホスト国・中国が東ティモールと対戦。14−０で圧勝を飾った。

　開始６分で先制した中国はその後も怒涛のゴールラッシュを披露。３人がハットトリックを達成するなど、90分を通して攻撃の手を緩めず、東ティモールを圧倒した。
 
　元々、両国の実力差があるとはいえ、今年９月のU-23アジアカップ予選では、U-22中国代表は、U-22東ティモール代表に２−１の辛勝と苦戦を強いられていた。それだけに、今回に結果は中国のファンからも驚きをもって受け止められているようだ。

　この試合の結果をレポートした中国メディア『網易体育』のコメント欄には、「ハットトリック３人には驚愕だ」「東ティモールが弱小だが、14ゴールを入れるなんて信じられない」「年代別の末っ子チームがこれほど強かったのか」といった声が上がった。

　２連勝の中国は、第３節で格下のブルネイと対戦。再び大量得点を奪う可能性もありそうだ。

