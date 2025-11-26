ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は５４６ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式25日（NY時間14:02）（日本時間04:02）
ダウ平均 46994.35（+546.08 +1.18%）
ナスダック 22968.05（+96.04 +0.42%）
CME日経平均先物 49005（大証終比：+405 +0.83%）
欧州株式25日終値
英FT100 9609.53（+74.62 +0.78%）
独DAX 23464.63（+225.45 +0.97%）
仏CAC40 8025.80（+66.13 +0.83%）
米国債利回り
2年債 3.459（-0.038）
10年債 3.996（-0.029）
30年債 4.650（-0.020）
期待インフレ率 2.224（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.672（-0.020）
英 国 4.494（-0.043）
カナダ 3.146（-0.024）
豪 州 4.428（-0.015）
日 本 1.798（+0.025）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.86（-0.98 -1.67%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4174.70（+43.90 +1.06%）
ビットコイン（ドル）
87180.94（-1582.76 -1.78%）
（円建・参考値）
1359万3252円（-246784 -1.78%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46994.35（+546.08 +1.18%）
ナスダック 22968.05（+96.04 +0.42%）
CME日経平均先物 49005（大証終比：+405 +0.83%）
欧州株式25日終値
英FT100 9609.53（+74.62 +0.78%）
独DAX 23464.63（+225.45 +0.97%）
仏CAC40 8025.80（+66.13 +0.83%）
米国債利回り
2年債 3.459（-0.038）
10年債 3.996（-0.029）
30年債 4.650（-0.020）
期待インフレ率 2.224（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.672（-0.020）
英 国 4.494（-0.043）
カナダ 3.146（-0.024）
豪 州 4.428（-0.015）
日 本 1.798（+0.025）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.86（-0.98 -1.67%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4174.70（+43.90 +1.06%）
ビットコイン（ドル）
87180.94（-1582.76 -1.78%）
（円建・参考値）
1359万3252円（-246784 -1.78%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ