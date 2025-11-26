NY株式25日（NY時間14:02）（日本時間04:02）
ダウ平均　　　46994.35（+546.08　+1.18%）
ナスダック　　　22968.05（+96.04　+0.42%）
CME日経平均先物　49005（大証終比：+405　+0.83%）

欧州株式25日終値
英FT100　 9609.53（+74.62　+0.78%）
独DAX　 23464.63（+225.45　+0.97%）
仏CAC40　 8025.80（+66.13　+0.83%）

米国債利回り
2年債　 　3.459（-0.038）
10年債　 　3.996（-0.029）
30年債　 　4.650（-0.020）
期待インフレ率　 　2.224（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.672（-0.020）
英　国　　4.494（-0.043）
カナダ　　3.146（-0.024）
豪　州　　4.428（-0.015）
日　本　　1.798（+0.025）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.86（-0.98　-1.67%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4174.70（+43.90　+1.06%）

ビットコイン（ドル）
87180.94（-1582.76　-1.78%）
（円建・参考値）
1359万3252円（-246784　-1.78%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ