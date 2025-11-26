アンジェラ・アキ、約14年ぶりのニューアルバム『Shadow Work』発売決定！先行配信曲「Floating Planets」のMVも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アンジェラ・アキが2026年2月11日にニューアルバム『Shadow Work』をリリースする。

■「Pledge」「Floating Planets」など全13曲を収録

オリジナルアルバムとしては約14年ぶりとなる本作には、11月26日に配信リリースされた先行シングル「Floating Planets」、5月にリリースされた「Pledge」を含む全13曲を収録。

アルバムタイトルになっている『Shadow Work』とは、心理カウンセリングのひとつで、自分の心の影や闇を認め、統合していく自己理解のプロセスのこと。アルバムでは、2020年からアンジェラが続けているShadow Workの過程を音楽作品として表現。3年の歳月をかけてアルバムを完成させた。何物にもとらわれず、恐れることなく、自分自身の経験と表現を追求したリアリティのあるアルバムになっている。

そして、先行配信曲「Floating Planets」のMVも公開された。

「Floating Planets」は幸せと終わりを同時に感じてしまうような、切なくも複雑な恋の物語を描いた楽曲。

「4年前に17年間一緒に過ごしてきた人と離婚をして、40代で独りになってから一つの恋愛をした。そこで経験したことを描いたのがこの作品。幸せという気持ちと、終わりの悲しみが隣り合わせにあって、白と黒だけではない、本当にグレーのグラデーションのような感情がいくつもある、そのグラデーションを描いたリアリティのあるラブソングを作りたいと思った」と、アンジェラは語っている。

さらに「『Floating Planets』は今の自分の年齢の恋愛や気持ちをリアルに描写していると思う。28歳でも38歳の時でも書けなかった。58歳でも書けないと思う。もうここにしかないリアル、リアリティのある曲だと思います」とも語る。

MVでも48歳の自分をそのまま映すことに強くこだわったといい、自ら作品のコンセプトを考え、絵コンテまで作成し、自らが歌唱だけでなく演技を行った。「これは私の体験だから、私が演じる必要があった。他の俳優さんが代わりに演じることは考えられなかった」とアンジェラが言い切る本MV。ぜひチェックしてみよう。