清水翔太、「花束のかわりにメロディーを」が自身2作目の累積再生数2億回突破【オリコンランキング】
清水翔太「花束のかわりにメロディーを」が、11月26日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。
【動画】清水翔太「花束のかわりにメロディーを」ミュージックビデオ
週間再生数は97万2509回を記録。累積再生数は2億45万445回となり、「Curtain Call （feat.Taka）」に続く、自身通算2作目の累積再生数2億回突破作品となった。
本作は、2015年11月に放送されたドラマ10『デザイナーベイビー - 速水刑事、産休前の難事件 -』（NHK）の主題歌。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月1日付：集計期間：2025年11月17日〜23日）＞
