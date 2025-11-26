星野源、「アイデア」が自身5作目の累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
星野源「アイデア」が、11月26日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。
【動画】星野源「アイデア」ミュージックビデオ
週間再生数は73万3326回を記録。累積再生数は1億64万6899回となり、自身通算5作目の累積再生数1億回突破作品【※】となった。
本作は、2019年8月30日に配信開始。18年に放送されたNHK連続テレビ小説『半分、青い。』の主題歌。
【※】星野源の累積再生数1億回突破ほか作品※達成順／「喜劇」「不思議」「恋」「SUN」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月1日付：集計期間：2025年11月17日〜23日）＞
