Aimer、「カタオモイ」が自身2作目の累積再生数3億回突破【オリコンランキング】
Aimer「カタオモイ」が、11月26日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数3億回を突破した。
【動画】Aimer「カタオモイ」ミュージックビデオ
週間再生数は75万4536回を記録。累積再生数は3億71万7908回となり、「残響散歌」に続く、自身通算2作目の累積再生数3億回突破作品となった。
本作は、ロックバンド・andropのメンバー・内澤崇仁（Vo/Gt）が楽曲提供／プロデュースを手掛けた楽曲。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月1日付：集計期間：2025年11月17日〜23日）＞
【動画】Aimer「カタオモイ」ミュージックビデオ
週間再生数は75万4536回を記録。累積再生数は3億71万7908回となり、「残響散歌」に続く、自身通算2作目の累積再生数3億回突破作品となった。
本作は、ロックバンド・andropのメンバー・内澤崇仁（Vo/Gt）が楽曲提供／プロデュースを手掛けた楽曲。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月1日付：集計期間：2025年11月17日〜23日）＞