Aimer「カタオモイ」（権利元：ソニー・ミュージックエンタテインメント／2016年9月21日配信開始）※「カタオモイ」が収録されたアルバム『daydream』のジャケット写真

　Aimer「カタオモイ」が、11月26日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数3億回を突破した。

　週間再生数は75万4536回を記録。累積再生数は3億71万7908回となり、「残響散歌」に続く、自身通算2作目の累積再生数3億回突破作品となった。

　本作は、ロックバンド・andropのメンバー・内澤崇仁（Vo/Gt）が楽曲提供／プロデュースを手掛けた楽曲。

「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート

＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月1日付：集計期間：2025年11月17日〜23日）＞