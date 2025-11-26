HANA、「Tiger」が自身5作目の累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
HANA「Tiger」が、11月26日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。
【動画】HANA「Tiger」-Performance Video-
週間再生数は296万4267回を記録。累積再生数は1億228万8916回となり、自身通算5作目の累積再生数1億回突破作品【※】となった。
本作は、2025年4月23日に配信開始。BMSG×ちゃんみなガールズグループオーディション『No No Girls』の5次審査楽曲として使用されていた。
【※】HANAの累積再生数1億回突破ほか作品※達成順／「ROSE」「Drop」「Blue Jeans」「Burning Flower」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月1日付：集計期間：2025年11月17日〜23日）＞
