あいみょん、「今夜このまま」が自身6作目の累積再生数3億回突破【オリコンランキング】
あいみょん「今夜このまま」が、11月26日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数3億回を突破した。
【動画】あいみょん「今夜このまま」ミュージックビデオ
週間再生数は100万6793回を記録。累積再生数は3億63万968回となり、自身通算6作目の累積再生数3億回突破作品【※】となった。
本作は、俳優の新垣結衣と松田龍平がダブル主演を務めたドラマ『獣になれない私たち』（2018年10期放送／日本テレビ系）の主題歌として書き下ろされた楽曲。
【※】あいみょんの累積再生数3億回突破ほか作品※達成順／「マリーゴールド」「裸の心」「君はロックを聴かない」「ハルノヒ」「愛を伝えたいだとか」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月1日付：集計期間：2025年11月17日〜23日）＞
