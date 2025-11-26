YOASOBI¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤¬¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾å2ºîÌÜ&»Ë¾åºÇÂ®¤Ç10²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡YOASOBI¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤¬¡¢11·î26ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢¡ÖÌë¤Ë¶î¤±¤ë¡×¤ËÂ³¤¯¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾å2ºîÌÜ¤Ç»Ë¾åºÇÂ®¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô10²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛYOASOBI¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡½µ´ÖºÆÀ¸¿ô170Ëü3028²ó¤òµÏ¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï10²¯12Ëü6379²ó¤È¤Ê¤ê¡¢2023Ç¯4·î24ÆüÉÕ¤ÎÆ±¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì¤«¤éÅÐ¾ì137½µÌÜ¤Ç¤Î10²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¡£¡Ö10²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË½µ¿ô¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÌë¤Ë¶î¤±¤ë¡×¤ÎµÏ¿¤ò¾å²ó¤ëÎòÂå1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾åºÇÂ®¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô10²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏYOASOBI¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2023Ç¯4·î12Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¡£Æ±Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¡ÊTOKYO MX¤Û¤«¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£YOASOBI¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾åºÇÂ®¤ÇÎßÀÑºÆÀ¸¿ô10²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¨Ä¾¤Ëº£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚYOASOBI¡Û¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢»Ë¾å10²¯ºÆÀ¸¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÌë¤Ë¶î¤±¤ë¡×¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤½¤ÎµÏ¿¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¼«¿È¤ÇÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ë²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È¿´¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ï¡¢½éÅÐ¾ì¤·¤¿2023Ç¯4·î24ÆüÉÕ¤«¤éTOP100Æþ¤ê¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÚYOASOBI¡ÛYOASOBI¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÈâ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó³«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤ª¤½¤é¤¯¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬YOASOBI¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê¥Õ¥§¥¹¤Î½Ð±é¤ä¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¡¢º£¤ä¹ñÆâ³°¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾ì½ê¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤ä¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚYOASOBI¡Û¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ËËþÂ¤»¤º¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤ä¤³¤ì°Ê¾å¤Î¤ï¤¯¤ï¤¯¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âYOASOBI¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯12·î1ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î17Æü¡Á23Æü¡Ë¡ä
