HIPPY、「君に捧げる応援歌」が自身初の累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
シンガー・ソングライター、HIPPY「君に捧げる応援歌」が、11月26日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数76万1712回を記録。累積再生数は1億18万2442回に到達し、自身初の累積再生数1億回突破作品となった。
【動画】HIPPY「君に捧げる応援歌」1億回への喜びの声＆ミュージックビデオ
HIPPYは、広島出身のシンガー・ソングライター。同曲は、2017年にリリースされたアルバム『HomeBase 〜ありがとう〜』に収録された楽曲。アスリートたちの間でも話題となり、多くのプロ野球選手の登場曲に使用された。
■HIPPYコメント
こんにちは。シンガー・ソングライターのHIPPYです。このたび「オリコン週間ストリーミングランキング」で「君に捧げる応援歌」が、累積再生数1億回突破いたしました！ありがとうございます。こんなにもたくさんの方に聴いてもらえて本当に本当にうれしく思います。本当にありがとうございます。
――「君に捧げる応援歌」は、「オリコン週間ストリーミングランキング」においてご自身初の累積再生数1億回突破作品となりました。率直に今のお気持ちをお聞かせください。
【HIPPY】自身初の累積再生数1億回突破ということで、こんなにも皆さんに届いているということに本当にびっくりしています。最初はこの曲はシングル曲でもなければ代表曲でもなかった曲が約10年という時を経て徐々に人から人へ広がったという、まさに“口コミソング”なのかなと思っています。これからも誰かから誰かに広がっていくことを望んでいますし、これからもコツコツ歌っていこうと思います。
――2017年にリリースされた本作は、令和の応援ソングとして多くの方に聴かれる楽曲となりました。「君に捧げる応援歌」は、ご自身にとってどのような楽曲になりましたか？
【HIPPY】当初は“自分に捧げる応援歌”だったのですが、本当に諦めそうでこれ以上音楽を続けられないなというときに歌手として最後にこの曲を記そうと思って書いた曲です。始めは自分に捧げていたのですが、約10年近く歌う中で自分の体に言葉やメロディーが浸透してそれがどんどん形になっていたのかなと思っています。そしてこれを聴いた方が「もしかしてこれ自分の曲なんじゃないかな」って自分事に感じて、自分の曲にしていってもらえたことでこのように広がっていったのかなと思っています。本来は自分に書いた応援歌でした。
――最後に、楽曲を聴いてくださっている皆さんや、応援してくださっている皆さんへメッセージをお願いいたします。
【HIPPY】『君に捧げる応援歌』を聴いてくださっている皆さんへ。この曲を見つけてくださって感動してくださった“あなた”はきっとどこかくじけそうだったり、思いどおりにいかない日々の中で（この曲を）見つけてくれたんだと思います。どうかこの曲はあなたの曲にしてもらって、また立ち止まっている仲間や友だち、家族にこの曲をプレゼントしてもらったり、この曲をあなたの曲として歌ったり、ものにしていってもらえたらと思います。そしていつか、日本中のみんなでこの曲を大合唱できたらな、なんて僕の夢が一つ増えることになりましたので本当に聴いてくれてありがとうございます。ぜひ生で聴いてやってください！これからもよろしくお願いします。HIPPYでした。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月1日付：集計期間：2025年11月17日〜23日）＞
