RADWIMPSトリビュートアルバム収録曲、「オリコン週間ストリーミングランキング」を席巻
RADWIMPSのメジャーデビュー20周年を記念しリリースされたトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』の収録曲が、11月26日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」TOP20に10作ランクインし、同ランキングを席巻した。
【動画】RADWIMPSのトリビュートアルバム収録曲…米津玄師「トレモロ」
週間再生数772万2296回で3位にMrs. GREEN APPLE「狭心症」が初登場したほか、4位にMy Hair is Bad「いいんですか？」、5位にVaundy「前前前世」、7位に米津玄師「トレモロ」などトリビュートアルバム収録曲がTOP20に10作ランクイン【※】した。
また、12月1日付「オリコン週間デジタルアルバムランキング」において、『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』は2位に初登場した。
【※】2025年12月1日付「オリコン週間ストリーミングランキング」TOP20にランクインしたRADWIMPSトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』収録曲／3位：Mrs. GREEN APPLE「狭心症」、4位：My Hair is Bad「いいんですか？」、5位：Vaundy「前前前世」、7位：米津玄師「トレモロ」、8位：SEKAI NO OWARI「最大公約数」、10位：ヨルシカ「DARMA GRAND PRIX」、13位：ずっと真夜中でいいのに。「有心論」、16位：宮本浩次「おしゃかしゃま」、17位：YOASOBI「会心の一撃」、19位：上白石萌音「25コ目の染色体」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月1日付：集計期間：2025年11月17日〜23日）＞
