RADWIMPSトリビュートアルバム収録曲、収録14曲すべてがストリーミングTOP200内に初登場【オリコンランキング】
11月19日に配信されたRADWIMPSのトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』の収録全14曲すべてが、最新の12月1日付「オリコン週間ストリーミングランキング」TOP200内に初登場した。
【動画】RADWIMPSのトリビュートアルバム収録曲…米津玄師「トレモロ」
収録曲のMrs. GREEN APPLE「狭心症」、My Hair is Bad「いいんですか？」、Vaundy「前前前世」が、それぞれ3位、4位、5位に初登場するなど、最新「週間ストリーミングランキング」上位に複数ランクインしており、TOP50には13曲が初登場している。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月1日付：集計期間：2025年11月17日〜23日）＞
