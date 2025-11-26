米津玄師、男性ソロ初の10週連続1位 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』関連楽曲 9週連続1位・2位独占
米津玄師「IRIS OUT」が、11月26日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で男性ソロアーティストとして初めて10週連続で1位を獲得。男性ソロアーティスト歴代単独1位の「連続1位獲得週数」記録を自己更新した。
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
週間再生数は1493万4856回。9月29日付から10週連続で週間再生数1000万回超えおよび1位をキープし、累積再生数は2億2944万1608回を記録している。同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日より公開）主題歌。
2位には「米津玄師，宇多田ヒカル」名義で担当した同エンディングテーマ「JANE DOE」が、週間再生数841万8175回でランクイン。10月6日付から9週連続のTOP3入りで、累積再生数は9783万3086回を記録している。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』関連楽曲が9週連続で1位・2位を独占した。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月1日付：集計期間：2025年11月17日〜23日）＞
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
週間再生数は1493万4856回。9月29日付から10週連続で週間再生数1000万回超えおよび1位をキープし、累積再生数は2億2944万1608回を記録している。同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日より公開）主題歌。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』関連楽曲が9週連続で1位・2位を独占した。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月1日付：集計期間：2025年11月17日〜23日）＞