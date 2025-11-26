INI、自身2度目のデジタル2冠達成【オリコンランキング】
11人組男性グループ・INIが、11月26日発表の「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」と「オリコン週間デジタルアルバムランキング」でいずれも1位を獲得。2022年5月2日付で「週間ストリーミング」、「週間デジタルアルバム」での2冠獲得に続き、自身2度目のデジタルランキング2冠【※1】【※2】を達成した。
【動画】INI「THE WINTER MAGIC」HIGHLIGHT MEDLEY
「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、「Present」が、11月17日付での初登場7位から順位を上げ、登場3週目で本作初の1位を獲得した。本作は、11月19日に発売されたINIの最新CDシングル「THE WINTER MAGIC（Present）」のタイトル曲。CD発売に先駆け11月7日に配信が開始され、11月17日付「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で7位に初登場。翌11月24日付で17位となったが、最新の12月1日付で週間1万1410DLを記録し、1位に上昇。2024年7月8日付で自身初のデジタルシングル1位を獲得した「LOUD」に続き、自身通算2作目の1位となった。
また「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で『THE WINTER MAGIC』が、1位に初登場。同ランキングにおいて、自身通算5作目の1位となった【※3】。2022年4月配信開始の『I （Special Edition）』の初週6194DL（2022年5月2日付）を超えて、自己最高初週DL数9866DLを記録。さらに、初週にして『A （Special Edition）』の累積7824DLを上回り、自己最高累積DL数も記録した。本作には、INIの8枚目シングル『THE WINTER MAGIC（Present）』の各形態収録曲が収められている。
なおCDシングル作品は、同日付「オリコン週間シングルランキング」で自己最高初週売上88.0万枚を記録し1位を獲得している。
【※1】デジタルランキングは、「ストリーミングランキング」「デジタルシングル（単曲）ランキング」「デジタルアルバムランキング」の3部門
【※2】INIは、2022年5月2日付「週間ストリーミングランキング」では「CALL 119」、「週間デジタルアルバム」では『I (Special Edition)』でそれぞれ1位を獲得
【※3】INIの「週間デジタルアルバムランキング」1位獲得作品／『A （Special Edition）』『I （Special Edition）』『Awakening』『THE ORIGIN』『THE WINTER MAGIC』
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月1日付：集計期間：2025年11月17日〜23日）＞
