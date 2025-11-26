スピッツ「チェリー」（権利元：ユニバーサル ミュージック／2017年7月5日配信開始）※「チェリー」が収録されたアルバム『インディゴ地平線』のジャケット写真

　スピッツ「チェリー」が、11月26日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数3億回を突破した。

【動画】スピッツ「チェリー」ミュージックビデオ

　週間再生数は128万8500回を記録。累積再生数は3億1万9069回となり、「美しい鰭」に続く、自身通算2作目の累積再生数3億回突破作品となった。

　本作は、1996年4月にCDシングルが発売。「オリコン週間シングルランキング」（1996年5月13日付）において1位を獲得。累積売上は161.3万枚。

「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート

＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月1日付：集計期間：2025年11月17日〜23日）＞