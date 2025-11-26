巨人・田中瑛斗投手（２６）が結婚したことが２５日、分かった。お相手は同学年で、中学時代から知る地元・大分出身の一般女性（２６）。現役ドラフトを機に飛躍した右腕が、キャリアハイずくめのシーズンに生涯の伴侶を得た。

１年でプロキャリアを一変させた田中瑛が、最愛の人も射止めてみせた。「よく笑う、超天真らんまんな人です。一緒にいると元気になれる。そこに惹（ひ）かれました」。今年に入ってから２人の地元にある海岸沿いでプロポーズ。自身の幼なじみが営む生花店で花束を用意し「結婚してください」とド直球で決めた。

妻との出会いは１４歳。お互い違う中学で、当時は友達だった。アスリートとして活躍していた彼女に抱いた「ほんわりしてカワイらしい見た目なのにしっかりしてるな」という第一印象は今も覚えている。時を経て交際に発展し「成績を出して野球で養っていけると自信がついたら結婚しよう」。高卒８年目、秘めていた思いを伝えることができた。

“火消しのエイト”として何度も窮地を救い、リリーフ陣の中でＭＶＰ級の輝きを放った移籍１年目。ブレイクの一因は内助の功だ。先発として期待された日本ハム時代は７年間で通算１０登板とスポットライトを浴びることができなかった。巨人で阿部監督に才能を見いだされ、宝刀の高速シュートと最速１５４キロの直球を生かして中継ぎに本格転向。セットアッパー大勢と並ぶチーム２位の６２登板といきなりフル回転し、プロ初ホールド（Ｈ）から一気に３６Ｈをマーク。「後がない」と腹を決めていた苦労人は崖っぷちから人生を変えた。

妻は韓国の女性４人組グループ「ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ」のＲＯＳＥ似。料理の腕前もピカイチで、特に好きなのが韓国料理のポッサム（豚肉の茹で料理）とスンドゥブチゲ。「ポッサムには自家製のタレがかかっていて、スンドゥブはダシから取ってくれる。時間をかけて作ってくれるんです」とホクホク顔で笑った。右腕の朝食は塩むすび２個と決まっている。早朝４時過ぎに起きないといけない日でも、目覚めると必ずホカホカのおにぎりが用意されている。献身的な支えは計り知れないパワーへと変わった。

首脳陣の信頼も勝ち取り、今オフは年俸７５０万円からの大幅昇給が見込まれる。「自分のためだけに頑張るのは限界があるけど『この人のために』という的ができた。初めて、人のために頑張りたいと思えた。妻に何不自由なく生活してもらうことが今の僕のモチベーション。今年の成績に満足はしてないので、来年は絶対に優勝して、優勝旅行に連れて行きたいです」。揺るがぬ覚悟を原動力に、移籍２年目も魂を込めて腕を振る。

◆田中 瑛斗（たなか・えいと）１９９９年７月１３日、大分・中津市生まれ。２６歳。柳ケ浦では２年秋からエース。２０１７年ドラフト３位で日本ハム入団。１９年にプロ初登板も２０年に右肘手術。２１年オフに育成で再契約し、２２年７月に支配下復帰し、プロ初先発初勝利。２４年オフに現役ドラフトで巨人入り。通算７２登板２勝７敗、３６ホールド、防御率３・６６。１８４センチ、８４キロ。右投左打。今季年俸７５０万円（推定）。