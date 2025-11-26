デビュー４５周年を迎えた歌手の松田聖子（６３）が、１２月２６日に一夜限りのニッポン放送の特別番組「松田聖子のオールナイトニッポン（ＡＮＮ）ＧＯＬＤ」（後１０時）のパーソナリティーを務めることが２５日、分かった。

聖子のＡＮＮ出演は「松田聖子のオールナイトニッポンＰｒｅｍｉｕｍ」（２１年１０月）以来４年２か月ぶり。「デビュー４５周年という節目の年に、長い年月、いつも変わらずに応援してくださった皆さまへ、心からの感謝の気持ちをお伝えできる場をいただけたことを大変幸せに思います」と喜びのコメントを寄せた。

番組ではデビュー４５周年の今年をどのような気持ちで過ごしてきたか、自らの言葉で語る。事前に募集するメッセージやリクエストに応じながら、珠玉の楽曲たちを届けていく。

ニッポン放送との関わりは深く、歌手デビュー前の１９７９年１１月に「ザ・パンチ・パンチ・パンチ」のパーソナリティーとして登場（翌８０年１月からレギュラー出演）。「松田聖子 夢で逢えたら」（８１〜８３年）や「愛にくちづけ」（８３〜８５年）、「オールナイトニッポンＭＵＳＩＣ１０」（２０１５〜１８年、月１回不定期）のパーソナリティーを務めてきた。

聖子は「歌手デビュー前からお世話になってきたニッポン放送さん、リスナーの皆さまとの特別な時間を心から楽しみにしています。今年一年の思い出を振り返りながら、皆様からいただくメッセージやリクエストにもお応えしたいと思っています。楽しい時間にできるよう頑張ります。どうぞ、よろしくお願いいたします」と意気込んだ。

〇…聖子は、来年２月２２日にソウル郊外・仁川（インチョン）のインスパイアアリーナで初の韓国公演を行う。同公演は４５周年コンサート「Ｓｉｎｇ！Ｓｉｎｇ！Ｓｉｎｇ！」の千秋楽公演として実施される。