ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は５５０ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式25日（NY時間13:12）（日本時間03:12）
ダウ平均 46998.85（+550.58 +1.19%）
ナスダック 22951.18（+79.17 +0.35%）
CME日経平均先物 48980（大証終比：+380 +0.78%）
欧州株式25日終値
英FT100 9609.53（+74.62 +0.78%）
独DAX 23464.63（+225.45 +0.97%）
仏CAC40 8025.80（+66.13 +0.83%）
米国債利回り
2年債 3.461（-0.036）
10年債 3.994（-0.031）
30年債 4.649（-0.021）
期待インフレ率 2.223（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.672（-0.020）
英 国 4.494（-0.043）
カナダ 3.143（-0.027）
豪 州 4.428（-0.015）
日 本 1.798（+0.025）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.79（-1.05 -1.78%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4184.00（+53.20 +1.29%）
ビットコイン（ドル）
87649.06（-1114.64 -1.26%）
（円建・参考値）
1366万7118円（-173806 -1.26%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
