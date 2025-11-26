NY株式25日（NY時間13:12）（日本時間03:12）
ダウ平均　　　46998.85（+550.58　+1.19%）
ナスダック　　　22951.18（+79.17　+0.35%）
CME日経平均先物　48980（大証終比：+380　+0.78%）

欧州株式25日終値
英FT100　 9609.53（+74.62　+0.78%）
独DAX　 23464.63（+225.45　+0.97%）
仏CAC40　 8025.80（+66.13　+0.83%）

米国債利回り
2年債　 　3.461（-0.036）
10年債　 　3.994（-0.031）
30年債　 　4.649（-0.021）
期待インフレ率　 　2.223（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.672（-0.020）
英　国　　4.494（-0.043）
カナダ　　3.143（-0.027）
豪　州　　4.428（-0.015）
日　本　　1.798（+0.025）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.79（-1.05　-1.78%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4184.00（+53.20　+1.29%）

ビットコイン（ドル）
87649.06（-1114.64　-1.26%）
（円建・参考値）
1366万7118円（-173806　-1.26%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ