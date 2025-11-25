疑惑は深まるばかり…。浮気中の男性が「やりがちな行動」

交際中、彼氏に浮気されていないか不安になってしまうことってあるでしょう。

そこで今回は、浮気中の男性が「やりがちな行動」を紹介します。

スマホをマメにチェックする


普段はあまりスマホを見ない彼氏が急にスマホをマメにチェックするようになったら浮気の恐れアリです。

もしかしたら浮気相手からの連絡を待っているのかも知れません。

また、スマホを放置しなくなったり、スマホを常に持ち歩くようになったり、ログインパスワードを変えたりなど、スマホは浮気のサインが出やすいので、取り扱いが変わったら警戒するようにしましょう。

おしゃれに気を遣うようになる


おしゃれや身だしなみに無到着な傾向のあった男性が急に気を遣うようになったなら浮気を疑ってみてもいいかも。

浮気相手が好む服装をしたり、浮気相手に好印象を与えようとスキンケアやムダ毛ケア、ダイエット、ヘアケアなどに取り組んだりする男性は少なくありません。

また、浮気相手からプレゼントされた物を身に着けている可能性もあるでしょう。

スキンシップが減る


浮気中の男性は彼女とのスキンシップが減る傾向も。

浮気相手とのスキンシップを心の中で優先してしまうため、彼女とのスキンシップをあまりしがらなくなっているのでしょう。

また、スキンシップが減っていくとどんどん気持ちが離れていく可能性があるので、スキンシップが減ったと感じたら要注意と言えます。

あなたの予定を詳細に把握しようとする


浮気中の男性はバッタリ彼女と鉢合わせなんてことにならないように、彼女の予定を詳細に把握しようとするもの。

普段は「今日の予定は何？」などと軽く聞いてくるだけだったのに、「友達と会うのはどこで何時くらい？」などと細かく質問してくるようになったら警戒すべきでしょう。

もし今回紹介した行動に心当たりがあるなら、浮気している可能性が高いので、その際はきちんと証拠を掴むことから対応していきましょうね。

