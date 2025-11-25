「俺って信用されていない？」男性が不安を覚える“女性の態度”
彼がふと見せる曇った表情の裏には、
「もしかして俺って信用されていない？」という不安が隠れていることも。
男性は好きな女性の“ちょっとした態度の変化”を敏感にキャッチしてしまうものなのです。
そこで今回は、男性が不安を覚える“女性の態度”を紹介します。
予定を聞くたびに“探り”を入れてくる
「今日どこ行くの？」「誰と？」--これ自体は会話の一部。
でも、トーンや聞く頻度が重くなると、男性は“詮索されている”感覚になっていくのです。
そして「俺って信用されてないのかな…」と心がモヤモヤし始めます。
スマホを見るたびに、態度が急に変わる
彼のスマホが鳴った瞬間に、一瞬だけムッとした表情をしてしまう--
そんな無意識の変化も男性は見逃しません。
「何か疑ってるのかな」「なぜ不満なのだろう」と、男性の心に小さな棘が残ります。
相談や決めごとで、意見を聞いてくれない
デート、将来の話、日常のささいな選択。
これらを女性側だけで決め続けると、男性は「頼られてない」「俺の考えって必要ないの？」と感じてしまいます。
“信頼＝意見を尊重されること”という感覚が強い男性にとって、実はかなりダメージ大なのです。
信頼とは、大げさな言葉よりも“ふだんの態度”で伝わるもの。
男性の不安は“自分も大切にされたい”というサインなので、
これを取り除くことで２人の関係はもっと心地よいものになっていきますよ。
🌼彼女のココが無理だった。男性が明かす意外な「別れの原因」